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У День Військово-Морських сил привітали екіпаж катеру «Кременчук»

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 636 Коментарів: 1

 

В Одесі влаштували огляд військових кораблів та техніки, а кременчужани у Бердянську привітали «Кременчук»

Військові гелікоптери здійснили проліт із Державним прапором України та Військово-Морським прапором, акваторією Чорного моря пройшли катери морської охорони та артилерійські катери. Військові катери та гелікоптери продемонстрували комплекс дій з надання допомоги кораблю, що зазнав лих. 


Також акваторією пройшли навчальні катери з курсантами на борту. Крім того, у пам’ять про полеглих військових моряків на воду було покладено вінок. Пам’ять загиблих героїв ушанували хвилиною мовчання.



5 липня у Бердянську військових моряків зі святом привітав і секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко. За його словами командиру бойового катеру «Кременчук» Олександру Регулі передали вітання від кременчуцької територіальної громади.


 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: ВМС, Юрій Гриценко
Теги: катер Кременчук Бердянськ
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

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shtai:
Сьогодні, 13:08

"За чей счет банкет"? И почему в такое тяжелое время второй человек после мэра покинул свой боевой пост? Кстати анализы сдал после контактов с Бокованом? Или поехал разносить ужасный короновирус по всей Украине? Правда ужасный он только для враже-настроенных к мэрии...


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