У День Військово-Морських сил привітали екіпаж катеру «Кременчук»

В Одесі влаштували огляд військових кораблів та техніки, а кременчужани у Бердянську привітали «Кременчук»
Військові гелікоптери здійснили проліт із Державним прапором України та Військово-Морським прапором, акваторією Чорного моря пройшли катери морської охорони та артилерійські катери. Військові катери та гелікоптери продемонстрували комплекс дій з надання допомоги кораблю, що зазнав лих.
Також акваторією пройшли навчальні катери з курсантами на борту. Крім того, у пам’ять про полеглих військових моряків на воду було покладено вінок. Пам’ять загиблих героїв ушанували хвилиною мовчання.
5 липня у Бердянську військових моряків зі святом привітав і секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко. За його словами командиру бойового катеру «Кременчук» Олександру Регулі передали вітання від кременчуцької територіальної громади.