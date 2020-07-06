У День Військово-Морських сил привітали екіпаж катеру «Кременчук»

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В Одесі влаштували огляд військових кораблів та техніки, а кременчужани у Бердянську привітали «Кременчук»

Військові гелікоптери здійснили проліт із Державним прапором України та Військово-Морським прапором, акваторією Чорного моря пройшли катери морської охорони та артилерійські катери. Військові катери та гелікоптери продемонстрували комплекс дій з надання допомоги кораблю, що зазнав лих.





Також акваторією пройшли навчальні катери з курсантами на борту. Крім того, у пам’ять про полеглих військових моряків на воду було покладено вінок. Пам’ять загиблих героїв ушанували хвилиною мовчання.









5 липня у Бердянську військових моряків зі святом привітав і секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко. За його словами командиру бойового катеру «Кременчук» Олександру Регулі передали вітання від кременчуцької територіальної громади.



