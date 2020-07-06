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Кременчук, Бізнес/Робота, Деньги

Україна заплатила за «Тризуби» (ТЕЗЗАС) родом з Америки, дорожче, ніж Молдова

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1 352 Коментарів: 6

 

Видання «Залізниця без корупції» порівняло умови українського та молдовського контактів

Залізниця Молдови отримала першу партію тепловозів ТЕ33АС від General Electric, які купувала й Україна (нагадаємо, це тепловози, які отримали назву «Тризуб» і проходили доукомплектацію на КВБЗ). Проте контракт для Молдови виявився значно привабливішим, ніж значно більша угода для України, пише ЗБК.


 

22.03.19 року, доукомплектовані на КВБЗ ТЕ33АС від General Electric передають УЗ


Видання порівняло умови двох контрактів:

  • за умовами молдавського контракту GE поставить 12 тепловозів серії ТЕ33АС на загальну суму 45 млн. євро. Це дорівнює $4,2 млн за один локомотив.
  • ціна такого ж локомотиву від GE для України склала $4,68 млн за одиницю. Остаточна ціна для Укрзалізниці також включає в себе суму лізингових послуг Укрексімбанку і тому є значно вищою.

При цьому молдовський контракт окрім самих тепловозів включає в себе також постачання запасних частин до цих локомотивів та їх сервісне обслуговування.


Україна ж таких послуг не закуповувала. За рік роботи 30 тепловозів GE Укрзалізниця заплатила 76 млн грн за постачання запчастин до них, пише ЗБК. Також було оголошено тендер на сервісне обслуговування «Тризубів», в якому очікувана вартість сервісного обслуговування одного тепловоза визначалася в 3,5 млн грн на рік.

 

«Якщо враховувати вартість запасних частин та сервісу, то ціна для Укрзалізниці тепловозів ТЕ33АС за амбітним контрактом на $1 млрд може бути на +20% вищою ніж згідно скромного молдовського контракту на 45 млн євро», - пише ЗБК.


На початку цього року «Укрзалізниця» підписала угоду про закупівлю ще 40 тепловозів ТЕ33АС та надання послуг сервісу для цих 40 локомотивів та 30 попередньо придбаних. За довгостроковим контрактом, Крюківський вагонзавод має проводити дооснащення американських тепловозів.


Для КВБЗ буде робота: «Укрзалізниця» купить ще 40 локомотивів General Electric


Проте, як припускає ЗБК, через фінансову кризу в «Укрзалізниці» угода про нову партію тепловозів, очевидно, не буде виконана.



Передісторія

Нагадаємо, 23 лютого 2018 року було підписано договір постачання тепловозів між АТ «Укрексімбанк» та GE та договір фінансового лізингу між ПАТ «Укрзалізниця» і АТ «Укрексімбанк» щодо 30 тепловозів виробництва GE. Партнером для локалізації виробництва в Україні визначений Крюківський вагонзавод. На першому етапі рівень локалізації склав близько 10%.


ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» організував і забезпечив процес дооснащення тепловозів обладнанням. Локомотив отримав назву «Тризуб». 22 березня 2019 року ПАТ КВБЗ повністю завершив контракт на дообладнання першої партії локомотивів — 30 штук, передавши останні локомотиви з цієї партії замовнику.  Довгострокова рамкова угода між УЗ і GE (до 2027 року) передбачає закупівлю 225 нових локомотивів і модернізацію 75 старих. При цьому локалізація виробництва в Україні має зрости до 40%.


Урочиста відправка тепловозів з «Крюківського ванонзаводу» залишилася позаду. І тепер на КВБЗ заявляють, що компанія GE не виконала своїх зобов’язань з локалізації виробництва.


«Жодний іноземний виробник, який поставив нам по імпорту свій продукт за контрактами на суму більше 100 млн гривень не локалізував в Україні жодного відсотку виробництва. Не виготовив жодного гвинта чи гайки. Не вірите? Візьмемо контракт на 1 млрд доларів із закупівлі локомотивів GE. Де реальна локалізація, що, до речі, було прописано в контракті? Хто понесе персональну відповідальність за її відсутність? Хто компенсує Україні нестворені робочі місця?», - цитує корпоративний сайт видання слова директора з економіки, фінансів та перспективного розвитку ПАТ «КВБЗ» Ігоря Манаєнкова.
6
Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: ЗБК, архів ТЪ
Теги: тризуб локомотив GE Молдова General Electric
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 6

160
Kremen.Club:
Сьогодні, 12:37

Харе ныть. Вам что, для вэлыкого друга Украины лавэ жалко?


7 7
1 301
shtai:
Сьогодні, 12:43

Цитата: Kremen.Club

Харе ныть. Вам что, для вэлыкого друга Украины лавэ жалко?

Никто не ноет, все восхищаются финаносовыми возможностями нашей страны. Мы легко, при предидущем правительсвте, могли выкидывать деньги на право и на лево. А помочь другу это святое, даже с одолженных им же денег.


7 3
192
Чувааак:
Сьогодні, 13:05

Дорожче, бо укомплектований прапорцем на присосці, і вонючкою з ароматом американського лісу


10 2
370
Pereselenets:
Сьогодні, 13:57

Цитата: Kremen.Club

Харе ныть. Вам что, для вэлыкого друга Украины лавэ жалко?

А кто тебе сказал, что США? Если цена выше - хорошо тому, кто контракт подписывал.


4 1
897
jondin:
Сьогодні, 14:48

опять какие-то прокладки как и троли при бабайке покупали через ирландскую биржу.


1 2
273
cheh_a:
Сьогодні, 15:24

может в разное время покупали-цена или упала или поднялась


1 1

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