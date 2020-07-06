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Надзвичайні новини

У Кременчуці поліцейські охорони затримали чоловіка, який проник до салону ритуальних послуг

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 669 Коментарів: 4

 

Детективна історія з проникненням до салону ритуальних послуг, погонею за зловмисником та закономірним затриманням

Минулої неділі в одному з приватних секторів Кременчука поліцейські охорони затримали чоловіка, який проник до салону ритуальних послуг, повідомляє пресслужба поліції.


Сигнал «тривога» надійшов на пульт централізованого спостереження Управління поліції охорони Полтавщини близько 16.00. Вже при під’їзді на місце спрацювання сигналізації наряд реагування Кременчуцького відділу поліції охорони помітив невідомого, який перелізши через паркан, пішов вздовж нього в сторону приватного сектору. Але спокійна хода останнього враз змінилась на спринт, коли той побачив правоохоронців. При цьому з кишень чоловіка стали випадати гроші.


Намагаючись втекти від наряду поліції та заплутати сліди, невідомий переправився через місцеву річечку та дременув заплавою, ховаючись в очереті. Проте на допомогу прибув ще один наряд поліції охорони. Спільними зусиллями протягом півгодини поліцейські виловили таки втікача.


 


Невдовзі з’ясувалось, що 30-річний раніше судимий місцевий мешканець, який недавно звільнився з місць позбавлення волі, вирішив поживитись, проникнувши до салону ритуальних послуг у вихідний день. Зловмисник дочекався, доки охоронник покине територію закладу і, перескочивши через паркан, повернув відеокамери спостереження в сторону від місця проникнення до будинку. Далі, шляхом віджимання ролет та металопластикового вікна, порушник проник до середини, де й заволодів грошовими коштами. Одного він не врахував - наявність охоронної сигналізації.


Слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції у затриманого вилучила спортивну сумку з грошима. Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ритуальные услуги кража полиция охраны
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

192
Чувааак:
Сьогодні, 13:12

Ого, спортивна сумка з грошима ))


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542
vetalman:
Сьогодні, 13:30

Цитата: Чувааак

Ого, спортивна сумка з грошима ))

Котлета


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283
canek:
Сьогодні, 13:47

А что это за "полиция охраны"?


3 3
273
cheh_a:
Сьогодні, 15:31

от сока там заработков


0 1

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