Закриті стадіони - не завада «золотому сезону»: як вболівали на матчі «Кремінь» - «Волинь»

Футбольний клуб «Кремінь» як ніхто інший відчув на собі матчі без глядачів. Восени у Полтаві грали домашні матчі й кожна гра відчувалася як виїзна, зараз через пандемію коронавірусу вболівальники дивляться матчі за огорожею.
«Кремінь», щоб порадувати своїх вболівальників облаштував фан-зону у «Сито-П'яно», де харчуються футболісти. Пуфи-мішки під кондиціонером та вболівання у хорошій компанії має на меті ще більше згуртувати команду. Тим паче деякі гравці не зможуть поїхати на виїзний матч, через обмежену кількості місць в автобусі, й є ймовірність що вони разом з вболівальниками будуть дивитися матч.
«ТелеграфЪ» поцікавився у кременчуцьких вболівальників, як їм дивитися матч за огорожею.
Ще один вболівальник зі стажем цікавився, чому керівництво держави не дозволяє розсадити вболівальників на стадіоні із дотриманням соціальної дистанції. Тим більше, що матч проходить на свіжому повітрі, а, гуртуючись за огорожами стадіонів, вболівальники не можуть дотримати дистанції.
Перекличка між вболівальниками «Кременя» та «Волині»
Двоє вболівальників «Волині» здолали понад 700 км, щоб підтримати луцьку команду. Через введенні обмеження тепер добиратися на матчі вдвічі важче. Amorsorok (так представився один з хлопців) повідав, що на матч з «Кременем» доїжджали потягом та на BlaBlaCar.
Луцька «Волинь» виступила проти відновлення чемпіонату й під час голосування зайняла нейтральну позицію, адже була в трійці лідерів. Представники «Волині» утримувалися від голосування або взагалі не з'являлися на засідання.
Ми поцікавилися в ультрас «Волині», що вони думають про відновлення чемпіонату.