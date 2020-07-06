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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Закриті стадіони - не завада «золотому сезону»: як вболівали на матчі «Кремінь» - «Волинь»

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 59

 

Як підтримували кременчуцьку команду в важливому матчі проти лідерів

Футбольний клуб «Кремінь» як ніхто інший відчув на собі матчі без глядачів. Восени у Полтаві грали домашні матчі й кожна гра відчувалася як виїзна, зараз через пандемію коронавірусу вболівальники дивляться матчі за огорожею.


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«Кремінь», щоб порадувати своїх вболівальників облаштував фан-зону у «Сито-П'яно», де харчуються футболісти. Пуфи-мішки під кондиціонером та вболівання у хорошій компанії має на меті ще більше згуртувати команду. Тим паче деякі гравці не зможуть поїхати на виїзний матч, через обмежену кількості місць в автобусі, й є ймовірність що вони разом з вболівальниками будуть дивитися матч.


«ТелеграфЪ» поцікавився у кременчуцьких вболівальників, як їм дивитися матч за огорожею.


- Саму гру погано видно, але за атмосферою, як на стадіоні, - поділився Олексій.


Ще один вболівальник зі стажем цікавився, чому керівництво держави не дозволяє розсадити вболівальників на стадіоні із дотриманням соціальної дистанції. Тим більше, що матч проходить на свіжому повітрі, а, гуртуючись за огорожами стадіонів, вболівальники не можуть дотримати дистанції.


 


Перекличка між вболівальниками «Кременя» та «Волині»



Закриті стадіони - не завада «золотому сезону»


Двоє вболівальників «Волині» здолали понад 700 км, щоб підтримати луцьку команду. Через введенні обмеження тепер добиратися на матчі вдвічі важче. Amorsorok (так представився один з хлопців) повідав, що на матч з «Кременем» доїжджали потягом та на BlaBlaCar.


 


- Через карантин чемпіонат дуже стягнутий, за тиждень-півтора дві гри. Тиждень тому в Одесі грали, у понеділок мала бути гра в Луцьку, але через тестування гру перенесли на вівторок. У суботу вже у Кременчуці. Незручно, що ігри попадають на середину тижня. Перед цим кубкова гра була й також стисло грали. Якщо у Премєр-лізі команди в основному зосереджені в центрі України, то у Першій лізі команди розкидані по всій Україні, по дальніх кутках, - розповів Amorsorok, який відвідав всі домашні матчі «Волині» (пробиває «золотий сезон» - ред.).


Луцька «Волинь» виступила проти відновлення чемпіонату й під час голосування зайняла нейтральну позицію, адже була в трійці лідерів. Представники «Волині» утримувалися від голосування або взагалі не з'являлися на засідання.


Ми поцікавилися в ультрас «Волині», що вони думають про відновлення чемпіонату.


- Ми цього очікували (відновлення чемпіонату - ред.) Навіть якщо б не було карантину може б зовсім по іншому відбувалися події. Карантин по різному вплинув на команди, сильніше вплинув на слабші команди. Дуже важко в фінансовому плані з деякими клубами.
 
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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Волинь
компанія «Інтера Люкс»

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