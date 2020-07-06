Де 7 липня не буде світла у Кременчуці
Вчора, 18:01
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
7 липня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- б-р Пушкіна, 12, 14;
- вул. Першотравнева, 31/6, 33;
- вул. Ярмаркова, 5а, 42, 42в;
- вул. Велика набережна, 32а.