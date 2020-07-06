Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 06.07.2020 08:50
Підтверджені:
Україна49043
Кременчук119
Хворі:
Україна26078
Кременчук6
Одужало:
Україна21703
Кременчук109
Померло:
Україна1262
Кременчук4
Кременчук

Де 7 липня не буде світла у Кременчуці

Вчора, 18:01 Переглядів: 1 833

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

7 липня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • б-р Пушкіна, 12, 14;
  • вул. Першотравнева, 31/6, 33;
  • вул. Ярмаркова, 5а, 42, 42в;
  • вул. Велика набережна, 32а.
3
Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх