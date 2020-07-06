Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 06.07.2020 08:50
Підтверджені:
Україна49043
Кременчук119
Хворі:
Україна26078
Кременчук6
Одужало:
Україна21703
Кременчук109
Померло:
Україна1262
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Троє кременчужан одужали від COVID-19

Вчора, 20:52 Переглядів: 717

 

Це підтверджено негативними тестами 

Сьогодні, 6 липня, у Кременчуці трьох пацієнтів одужали від коронавірусної хвороби. Це підтверджено негативними ПЛР-тестами. Про це повідомляє міський голова Кременчука Віталій Малецький. 


У Кременчуці продовжують хворіти ще три пацієнти. Вони перебувають у задовільному стані на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.


- Щоденно в Кременчуці проводиться тестування на COVID-19 методами ПЛР та ІФА. За сьогодні методом ПЛР було досліджено 13 зразків біологічних матеріалів. Позитивних тестів на COVID-19 не виявлено. Методом ІФА за сьогодні проведено 190 досліджень, виявлено 3 позитивних результати. Ці пацієнти будуть обстежені додатково. - повідомив мер. 
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Автор: Альона Душенко
Теги:
компанія «Інтера Люкс»

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