Троє кременчужан одужали від COVID-19

Вчора, 20:52 Переглядів: 717

Сьогодні, 6 липня, у Кременчуці трьох пацієнтів одужали від коронавірусної хвороби. Це підтверджено негативними ПЛР-тестами. Про це повідомляє міський голова Кременчука Віталій Малецький.





У Кременчуці продовжують хворіти ще три пацієнти. Вони перебувають у задовільному стані на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.





- Щоденно в Кременчуці проводиться тестування на COVID-19 методами ПЛР та ІФА. За сьогодні методом ПЛР було досліджено 13 зразків біологічних матеріалів. Позитивних тестів на COVID-19 не виявлено. Методом ІФА за сьогодні проведено 190 досліджень, виявлено 3 позитивних результати. Ці пацієнти будуть обстежені додатково. - повідомив мер.