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У таборі «Зоряний» зробили ремонт та облаштували лаундж-зони

Сьогодні, 07:24 Переглядів: 1 172

 

Старий асфальт на території змінили на плитку

Цьогоріч у трьох корпусах табору оздоровлення та відпочинку «Зоряний» виконали капітальний ремонт. Про це повідомила пресслужба мерії Кременчука.


Відтепер всі корпуси обладнані туалетами, двоповерховими ліжками (крім корпусу для найменших табористів) з ортопедичними матрацами.


Змін на краще зазнала і територія табору: на значній площі старе пошкоджене асфальтобетонне покриття замінили на сучасну тротуарну плитку. Таким чином оновили центральну алею, майданчик біля їдальні, відремонтували і сходинки до їдальні.


А ще створили нові лаундж-зони, що мають стати родзинкою «Зоряного». Це такі місця, де діти можуть збиратися загонами для спілкування або розмови з психологом, телефоном поспілкуватися із батьками.


Керівник «Зоряного» Григорій Угніч висловив сподівання, що ситуація в Україні щодо коронавірусу покращиться, і уряд дозволить працювати дитячим таборам, щоб діти могли оздоровитися і відпочити хоча б одну зміну. Він зазначив, що «Зоряний» готовий прийняти відвідувачів, для цього його територію і корпуси постійно утримують в належному стані: косять траву, зробили паспорти пляжів, підготували засоби протипожежної безпеки.


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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: лагерь Звездный ремонт
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