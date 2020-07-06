Цього року на Полтавщині відремонтують 95 км доріг місцевого значення

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 263 Коментарів: 1

Цього року по області відремонтують 95 км доріг місцевого значення. На це виділять 1,3 млрд грн. Вже виділено 500 млн, із них 50% коштів уже освоєно. Про це повідомили у Полтавській ОДА.





- Фінансування, яке нам виділено на цей рік освоїмо в повному обсязі, але будемо йти далі. У планах залучати додаткове фінансування. Нині є декілька проєктів, щоб залучити додатково близько 500 млн грн. Це плани на цей рік, – голова облдержадміністрації Олег Синєгубов.





Як розповів директор державного підприємства «Агентство місцевих доріг Полтавської області» Олексій Басан, нині із 22 об’єктів розпочали роботи на 11. На останніх – роботи розпочнуть протягом 10 днів.





- Найбільший об’єкт – Поділ-Миргород. Його вартість майже 180 млн грн. Також Лубни-Чорнухи – вартість майже 104 млн грн. Дорога в напрямку Котельви – /Н-12/ – Мала Рублівка – Рунівщина – /М-03/ – 124 млн грн. Зараз вже закінчений ремонт 3,5 км шляху на автодорозі Великі Сороченці-Ковалівка-Воскобійники-Михайлики, – сказав Олексій Басан. - Після тривалого ремонту відкрили вільний проїзд по Засульському мосту.





У межах Великого будівництва в області буде відремонтовано три мости: на дорозі Машівка-Карлівка та Велика Рублівка – Чутове. Там вже пройшли підготовчі роботи.





Вже тривають роботи на мосту на дорозі Котельва-Більськ в Котелевському районі, який побудували ще в 1976 році.





До кінця літа завершать ремонт полтавського відрізу траси М-03 Київ-Харків-Довжанський. На цьому відрізку траси продовжують укладати та зміцнювати шари основи із використанням георешітки та геотекстилю. Також за одній із смуг руху уклали шар крупнозернистого асфальтобетону. Дорога буде обладнана сучасною системою освітлення, бар’єрною огорожею і пластиковою розміткою. Також заплановано обладнати пішохідні переходи сучасними системами безпеки руху.