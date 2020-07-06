Цього року на Полтавщині відремонтують 95 км доріг місцевого значення

Цього року по області відремонтують 95 км доріг місцевого значення. На це виділять 1,3 млрд грн. Вже виділено 500 млн, із них 50% коштів уже освоєно. Про це повідомили у Полтавській ОДА.
Як розповів директор державного підприємства «Агентство місцевих доріг Полтавської області» Олексій Басан, нині із 22 об’єктів розпочали роботи на 11. На останніх – роботи розпочнуть протягом 10 днів.
У межах Великого будівництва в області буде відремонтовано три мости: на дорозі Машівка-Карлівка та Велика Рублівка – Чутове. Там вже пройшли підготовчі роботи.
Вже тривають роботи на мосту на дорозі Котельва-Більськ в Котелевському районі, який побудували ще в 1976 році.
До кінця літа завершать ремонт полтавського відрізу траси М-03 Київ-Харків-Довжанський. На цьому відрізку траси продовжують укладати та зміцнювати шари основи із використанням георешітки та геотекстилю. Також за одній із смуг руху уклали шар крупнозернистого асфальтобетону. Дорога буде обладнана сучасною системою освітлення, бар’єрною огорожею і пластиковою розміткою. Також заплановано обладнати пішохідні переходи сучасними системами безпеки руху.