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Рік іспитового терміну отримав кременчужанин за «замінування» будівлі поліції

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 249

Чоловік пішов на угоду з прокурором

2 роки іспитового терміну отримав кременчужанин за «замінування» будівлі поліції, повідомляє пресслужба прокуратури області.


Крюківський районний суд Кременчука затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та 50-річним містянином.

 

У червні чоловік, перебуваючи вдома напідпитку, подзвонив із мобільного телефону на лінію «102» і повідомив про підготовку вибуху будівлі Головного управління Нацполіції в Полтавській області, достовірно знаючи, що інформація є неправдивою.

 

Вироком суду зловмисник засуджений за ч. 1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, яке загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) до 2 років позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з випробуванням.


Суд врахував, що чоловік раніше не притягувався до кримінальної відповідальності та має на утриманні неповнолітнього сина. Проте, якщо протягом року йому знову захочеться пожартувати, більш поблажливо ставитися до «мінера» не будуть.    

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Автор: Руслана Горгола
Теги: заминирование
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