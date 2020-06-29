«Кременчукводоканал» купує румунський хлор майже вдвічі дорожче, ніж у вітчизняного виробника

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Тендерні умови прописані під посередників – тому вітчизняні виробники товару й не могли потрапити на торги

Скільки й чого куплять

Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» провело тендер відкриті торги з публікацією англійською мовою) на закупівлю реагентів для водопідготовки та водоочищення. За його результатами 2 червня водоканал уклав угоду з дніпровською фірмою ТОВ «Енвіротех-інжиніринг. Загальна сума договору – 12 млн 676,8 тис грн. Інформація про тендер та документи розміщені в системі електронних закупівель ProZorro. Переможець тендеру має поставити товари до кінця 2020 року. Замовник провів тендер одразу на шість позицій товару, без поділу на лоти.





Ось додаток до угоди, де вказана кількість товарів та ціна за тонну.









ТОВ «Енвіротех-інжиніринг» , яка перемогла в тендері – це фірма-посередник. Так, у довідці про наявність матеріально-технічної бази, яку вона надала на тендер, вказано 11 одиниць офісного обладнання. За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Енвіротех-інжиніринг» має 18 видів діяльності, причому основний її профіль не хімічні речовини, а будівництво житлових та нежитлових будівель.









Із документації ми дізналися, що переможець тендеру постачатиме «Кременчукводоканалу» товари таких виробників:

хлор від румунської фірми Chimcomplex sa Borzesti;

гіпохлорит натрію (марки А та Б) – від АТ «Дніпроазот»;

гідроксихлорид алюмінію (двох марок) від ТОВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт»;

сульфат заліза - від ТОВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт».

Тендер провели з другої спроби - попередньо оголошені торги не відбулися: до оцінки було допущено менше двох пропозицій.





«Київводоканал» купив хлор майже удвічі дешевше

Відповідно до угоди, хлор від румунського виробника коштує для КП «Кременчукводоканал» по 32 850 грн за 1 т (без ПДВ), повна ціна з ПДВ - 39 420 грн.





Скільки ж коштують реагенти безпосередньо у виробників? Ми знайшли у ProZorro відповідні угоди, укладені у цьому ж році – з невеликою різницею у часі порівняно з угодою КП «Кременчукводоканал».





Український виробник АТ «Дніпроазот» запропонував хлор для ПрАТ АК «Київводоканал» по 18 325 (без ПДВ), тобто ціна за тонну з ПДВ складає 21 990 грн. Це майже удвічі (для точності – в 1,8 разів) дешевше, ніж румунський від посередника, який протягом року купуватиме «Кременчукводоканал».









До речі, конкурентом «Дніпроазоту» на тендері «Київводоканалу» було українське комунальне підприємство – ТОВ «Аульська хлорпереливна станція», і його ціна за тонну хлору складала 22 000 грн – це теж майже у 1,8 разів дешевше, ніж хлор для кременчуцького водоканалу.

Схожа ситуація і з гіпохлоритом натрію – «Кременчукводоканал» купує за завищеною ціною, порівняно із закупівлею ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (Жовті Води). Хоча (судячи з документів) – це товар одного й того самого виробника – вже відомого нам АТ «Дніпроазот».





Для наочності ми порівняли ціни в таблиці





Підприємство-замовник Ціна за 1 т (з ПДВ), грн Підприємство-постачальник Дата угоди Хлор рідкий КП «Кременчукводоканал» 39 420 ТОВ «Енвіротех інжиніринг» 2.06.20 ПрАТ АК «Київводоканал» 21 990 АТ «Дніпроазот» 5.05.20 КП «Компанія «Вода Донбасу» 30 498 АТ «Дніпроазот» 6.04.20 Гіпохлорит натрію марки А КП «Кременчукводоканал» 14 083 ТОВ «Енвіротех інжиніринг» 2.06.20 ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 9 000 АТ «Дніпроазот» 26.03.20 ПАТ «Центренерго» 12 000 ТОВ «Дезсистема» 29.05.20

На тендер прийшли лише посередники

Конкурентом ТОВ «Енвіротех-інжиніринг» на тендері «Кременчукводоканалу» була інша фірма з Дніпра – ТОВ НПП «Лаваль» - теж посередник, вона має, крім офісного приладдя, хіба що установку та насос з перекачування реагенту. Її основний вид діяльності – неспеціалізована оптова торгівля.





Цікаво, що ТОВ НПП «Лаваль», пропозиція якого виявилася дорожчою, пропонувала товари тих самих виробників, що і його конкурент: продукцію АТ «Дніпроазот», ТОВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт»; різниця – лише у виробнику хлору. «Лаваль» запропонував хлор від ТОВ «АХПС» (Аульська хлорпереливна станція, м. Аули, Дніпропетровська обл.).





Був ще третій учасник (і теж посередник) – кременчуцька ТОВ «Дезсистема», яке є фігурантом кримінальної справи про завищення цін, змову трьох посередників і спотворення результатів торгів. Про справу ми дізналися з Єдиного державного реєстру судових рішень. Псевдоконкуренти завищували ціну на реагенти для водоканалів (у тому числі – й для КП «Кременчукводоканал», продукцію якому постачала на той час одна з пов’язаних компаній – «Хлортехвод»).

Вигоду, як встановило слідство, отримували всі пов’язані учасники. Ми раніше писали про закупівлі «Кременчукводоканалом» хлору за завищеними цінами: тепер цей факт розслідують правоохоронці.









Наразі КП «Кременчукводоканал» дискваліфікував ТОВ «Дезсистема» на етапі прекваліфікації і не допустив до аукціону через невідповідність документів умовам тендерної документації. ТОВ «Дезсистема» подавало скаргу в АМКУ, проте він її не задовольнив.





Отже, один з посередників, якого підозрюють у завищенні цін, цього разу дискваліфікований. Та у підсумку торгів між іншими посередниками «Кременчукводоканал» знову купує товари за завищеними цінами!





Чому виробники не прийшли на тендер?

Як ми переконалися, купити продукцію у її виробника можна дешевше (див. таблицю). Проте той же АТ «Дніпроазот» не міг прийти на тендер, бо (судячи із сайту підприємства) не виробляє всі групи товарів, які одним лотом замовив «Кременчукводоканал». До речі, на етапі надання роз’яснень щодо закупівлі один із потенційних учасників просив змінити умови тендерної документації:





«Шановні! Наше підприємство має намір прийняти участі в даній процедурі закупівель. Маємо ряд зауважень та прохань, а саме: 1) Через те, що всі шість позицій - хімічні реактиви поєднані в один лот, подання нами (та не лише нами) пропозиції є неможливим. У зв`язку з цим дану особливість можна вважати дискримінаційною. Оскільки, спостерігаючи за закупівлями на Прозоро, дуже рідко один Постачальник може запропонувати усі шість позицій одночасно! Прохання - розбити всі позиції на різні лоти».





КП «Кременчукводоканал» залишило дані умови тендерної документації без змін. Замовник послався на те, що принаймні три підприємства можуть постачати всі групи товарів, а також на рішення АМКУ щодо аналогічної скарги. Формально «Кременчукводоканал» не порушує Закон «Про публічні закупівлі» - ділити чи не ділити її на лоти, це право замовника.





Проте на практиці закупівля товарів одним лотом призводить до обмеження кола учасників та як наслідок – завищення ціни на реагенти. Воно автоматично ляже на собівартість послуг водоканалу і на кінцевих споживачів його продукції – на нас із вами. Нагадаємо, якраз нещодавно водоканал скаржився на збитки і підвищив тарифи на свої послуги.