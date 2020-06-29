43 628 випадків захворювання на COVID-19 зафіксовано в Україні

В Україні зафіксовано 646 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 29 червня (станом на 9:00) в Україні 43 628 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1147 летальних, 19 027 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 646 нових випадків. Загалом проведено 649150 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1846 випадків;
Волинська область — 2312 випадків;
Дніпропетровська область — 1087 випадків;
Донецька область — 481 випадок;
Житомирська область — 1404 випадки;
Закарпатська область — 2792 випадки;
Запорізька область — 570 випадків;
Івано-Франківська область — 2350 випадків;
Кіровоградська область — 646 випадків;
м. Київ — 4980 випадків;
Київська область — 2546 випадків;
Львівська область — 5292 випадки;
Луганська область — 80 випадків;
Миколаївська область — 442 випадки;
Одеська область — 1632 випадки;
Полтавська область — 312 випадків;
Рівненська область — 3638 випадків;
Сумська область — 296 випадків;
Тернопільська область — 1913 випадків;
Харківська область — 2098 випадків;
Херсонська область — 191 випадок;
Хмельницька область — 798 випадків;
Чернівецька область — 4745 випадків;
Черкаська область — 642 випадки;
Чернігівська область — 535 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 червня 2020 року до Центру надійшло 753 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 88 165 повідомлень про підозру на COVID-19.