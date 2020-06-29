«Кремінь» на Донбасі побореться за перемогу. Пряма трансляція

Сьогодні, 29 червня, о 17.00 футбольний клуб «Кремінь» у Краматорську зіграє з місцевим «Авангардом». Кременчужани абсолютно новим складом окрилені перемогою у матчі з «Минаєм» спробують повторити успіх. А ось «Авангард» у Києві не зміг реалізувати два пенальті в грі з «Оболонь-Бровар» втративши два очки, тому краматорці будуть дуже вмотивовані, щоб нарешті порадувати своїх вболівальників.
«Кремінь» та «Авангард» в новітній історії зустрічалися 5 раз. В особистих зустрічах фаворитом є краматорський клуб, який 4 рази перемагав та один раз розписав мирову – цього сезону у Полтаві, коли «Кремінь» проводив свої домашні матчі на стадіоні «Локомотив».
|8
|"Авангард"
|20
|10
|4
|6
|26-21
|34
|13
|"Кремінь"
|20
|5
|4
|11
|28-39
|19
Арбітр – Ігор Бич (Київ)
Асистенти арбітра – Микола Близнюк (Харків), Андрій Бахметьєв (Харків)
4-й арбітр – Олександр Омельченко (Слов’янськ)
Спостерігач арбітражу – Віктор Шаленко (Харків)
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