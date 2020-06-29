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«Кремінь» на Донбасі побореться за перемогу. Пряма трансляція

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 418

Вболіваємо за наших:)

Сьогодні, 29 червня, о 17.00 футбольний клуб «Кремінь» у Краматорську зіграє з місцевим «Авангардом». Кременчужани абсолютно новим складом окрилені перемогою у матчі з «Минаєм» спробують повторити успіх. А ось «Авангард» у Києві не зміг реалізувати два пенальті в грі з «Оболонь-Бровар» втративши два очки, тому краматорці будуть дуже вмотивовані, щоб нарешті порадувати своїх вболівальників.

 

Історія протистоянь

 

«Кремінь» та «Авангард» в новітній історії зустрічалися 5 раз. В особистих зустрічах фаворитом є краматорський клуб, який 4 рази перемагав та один раз розписав мирову – цього сезону у Полтаві, коли «Кремінь» проводив свої домашні матчі на стадіоні «Локомотив». 


Турнірне становище команд 

8 "Авангард" 20 10 4 6 26-21 34
13 "Кремінь" 20 5 4 11 28-39 19

 

Суддівські призначення


Арбітр – Ігор Бич (Київ)

Асистенти арбітра – Микола Близнюк (Харків), Андрій Бахметьєв (Харків)

4-й арбітр – Олександр Омельченко (Слов’янськ)

Спостерігач арбітражу – Віктор Шаленко (Харків)

 

Цікаві факти


- Сьогодні день народження святкує півзахисник «Кременя» Дени Черниш, тому є чудовий привід привітати його переконливою перемогою

- В «Авангарді» грає вихованець кременчуцього футболу Ілля Брюхов

- Напередодні гри з «Кременем» господарі матчу пройшли ПЛР-тестування, усі здорові


Пряма трансляція 

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Автор: Альона Душенко Джерело відео: Авангард Live
Теги: футбол Кремінь Авангард
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