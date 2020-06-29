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Молочно-жирна суміш заполонила центральну вулицю Кременчука

Сьогодні, 13:08 Переглядів: 602

 

Вся суміш стікає у Дніпро

Центральну вулицю Кременчука - Соборну, починають перетворювати на смітник. Про це Телеграфу розповів кременчужанин. 


- Біля Будинку торгівлі по вулиці Соборній всі кіоски з кавою залишки води, молока, промивання з кавоварок виливають... в ливнівку. Йдуть продавці вранці, вдень і ввечері з відрами, баклажками 5 літровими й зливають прямо на дорозі через решітки в ливнівки, оскільки санвузлів у них в кіосках немає. Це потім тече в Дніпро, прямо перед пляжем. Якщо підійти і подивитися в самій ливнівки молочно-жирна суміш стоїть.


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: Соборная мусор
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