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Community policing в дії: завдяки пильності кременчужан затримали чоловіка з наркотиками

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 0

 

Чоловік неодноразово притягувався до відповідальності

Завдяки виклику небайдужих кременчужан, патрульні затримали чоловіка з наркотичними речовинами. За інформацією пресслужби патрульної поліції, виклик про підозрілу особу до лінії 102 надійшов сьогодні о 10 годині.


Оперативно прибувши на місце виклику, вартові порядку виявили 28-річного чоловіка, який при спілкуванні з поліцейськими намагався позбутись пакетів із невідомою речовиною.


Пізніше чоловік повідомив що дана речовина — метамфетамін.


Як стало відомо, останній неодноразово притягувався до відповідальності.


Наразі справою займаються слідчі.

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Автор: Альона Душенко
Теги: поліція наркотики
компанія «Інтера Люкс»
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