Community policing в дії: завдяки пильності кременчужан затримали чоловіка з наркотиками

Завдяки виклику небайдужих кременчужан, патрульні затримали чоловіка з наркотичними речовинами. За інформацією пресслужби патрульної поліції, виклик про підозрілу особу до лінії 102 надійшов сьогодні о 10 годині.
Оперативно прибувши на місце виклику, вартові порядку виявили 28-річного чоловіка, який при спілкуванні з поліцейськими намагався позбутись пакетів із невідомою речовиною.
Пізніше чоловік повідомив що дана речовина — метамфетамін.
Як стало відомо, останній неодноразово притягувався до відповідальності.
Наразі справою займаються слідчі.