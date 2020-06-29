Community policing в дії: завдяки пильності кременчужан затримали чоловіка з наркотиками

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 0

Завдяки виклику небайдужих кременчужан, патрульні затримали чоловіка з наркотичними речовинами. За інформацією пресслужби патрульної поліції, виклик про підозрілу особу до лінії 102 надійшов сьогодні о 10 годині.





Оперативно прибувши на місце виклику, вартові порядку виявили 28-річного чоловіка, який при спілкуванні з поліцейськими намагався позбутись пакетів із невідомою речовиною.





Пізніше чоловік повідомив що дана речовина — метамфетамін.





Як стало відомо, останній неодноразово притягувався до відповідальності.





Наразі справою займаються слідчі.