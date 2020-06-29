В межах Полтавської області оновлюють дорогу М-03

Сьогодні, 14:08 Переглядів: 802

Роботи ведуться на ділянках дороги у Хорольському районі

Оновлюють дорогу М-03 в межах Полтавської області. Верхній шар покриття зі щебенево-мастикового асфальтобетону влаштовують на дорозі М-03 Київ — Харків. Роботи ведуться на ділянках дороги у Хорольському районі.





Як повідомили в Службі автомобільних доріг у Полтавській області в 2020 році траса М-03 Київ – Харків у межах Полтавщини буде повністю відремонтована.









Роботи на цій дорозі тривають в межах продовження реалізації Другого проєкту «Покращення автомобільних доріг та безпеки руху». Дороги відновлюються відповідно до угоди між Україною та World Bank Ukraine.





На цій дорозі виконають роботи з реконструкції, поточного середнього та капітального ремонтів, будівництва.





Нині триває будівництво першої черги обходу м. Полтава, продовжується реалізація проєкту капітального ремонту та реконструкції автомобільної дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський на ділянці Полтава – Харків довжиною приблизно 66 км, у 2020 році планується завершити роботи на обході м. Лубни з веденням в експлуатацію 13 км автодороги І категорії та 266 пог. м мосту через р. Сула та шляхопроводу через залізницю.





Як тривають роботи можна побачити на мапі.