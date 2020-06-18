Під Кременчуком почали будувати майданчик для вагового контролю

Сьогодні, 07:42 Переглядів: 1 177 Коментарів: 2

Загалом у цьому році планують збудувати три подібні майданчики

На дорозі Соснівка-Кременчук-Горішні Плавні розпочали будівництво майданчика для габаритно-вагового контролю. Про це повідомляє Агенство місцевих доріг Полтавської області.





Почали формувати залізобетонну плиту, на якій працівники Укртрансбезпеки будуть розміщувати ваги мобільного комплексу для контролю автотранспорту.





Загалом у 2020 році заплановано побудувати три майданчики під мобільні вагові комплекси Укртрансбезпеки. В Кременчуцькому, Глобинському та на межі Гадяцького і Зіньківського районів.



