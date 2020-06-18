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Кременчук, Полтавщина

Під Кременчуком почали будувати майданчик для вагового контролю

Сьогодні, 07:42 Переглядів: 1 177 Коментарів: 2

 

Загалом у цьому році планують збудувати три подібні майданчики

На дорозі Соснівка-Кременчук-Горішні Плавні розпочали будівництво майданчика для габаритно-вагового контролю. Про це повідомляє Агенство місцевих доріг Полтавської області.


Почали формувати залізобетонну плиту, на якій працівники Укртрансбезпеки будуть розміщувати ваги мобільного комплексу для контролю автотранспорту. 


Загалом у 2020 році заплановано побудувати три майданчики під мобільні вагові комплекси Укртрансбезпеки. В Кременчуцькому, Глобинському та на межі Гадяцького і Зіньківського районів.


На дорогах установят 25 комплексов весового контроля WiM: 2 из них - на Полтавщине
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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: amd.pl.ua
Теги: фура

Коментарі: 2

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ankrem:
Сьогодні, 09:27

Может я что то не понимаю, но как минимум странное место. Ибо попасть с Кременчуга на Полтавскую трассу можно еще как миниум из двух мест в обьезд. Не эффективней было бы делать это на трассе, а не на одном из выездов ?


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Дмитрий:
Сьогодні, 10:56

Цитата: ankrem

Может я что то не понимаю, но как минимум странное место. Ибо попасть с Кременчуга на Полтавскую трассу можно еще как миниум из двух мест в обьезд. Не эффективней было бы делать это на трассе, а не на одном из выездов ?

Если ехать из Полтавы, стоит знак, что грузовикам только на Сосновку, а прямо в Кремень нельзя. Подразумевается, что на пр.Полтавском- круг Пивзавода и через Лашки-понтонники их вообще быть не должно. А в Сосновке их будут вешать. Как в обратную сторону их направляют из Кремня, не знаю.


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