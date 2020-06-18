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Кременчук, Спорт, Кременчуг

4 матчі за 5 днів: «Геологія» на виїзді боротиметься за призові місця

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 362

 

Матчі відбудуться з 24 до 28 червня

Футзальний клуб з Кременчука «Геологія» протягом тижня завершить виступи у чемпіонаті Другої ліги, який перервав карантин. Асоціацією футзалу України було визначено календар матчів фінального етапу чемпіонату України серед команд Другої ліги сезону 2019/2020, який з 24 по 28 червня пройде у Городенці. Пропонуємо вашій увазі ігрову програму усіх днів турніру.


«Геологія» з Кременчука розглядає варіанти відновлення чемпіонату України з футзалу


24 червня

«Sun Vita» – «Городенка»
«Рівнестандарт» – «Геологія»
«Human» – вихідний


25 червня

«Геологія» – «Sun Vita»
«Human» – «Рівнестандарт»
«Городенка» – вихідний


26 червня

«Sun Vita» – «Human»
«Городенка» – «Геологія»
«Рівнестандарт» – вихідний


27 червня

«Рівнестандарт» – «Sun Vita»
«Human» – «Городенка»
«Геологія» – вихідний


28 червня

«Геологія» – «Human»
«Городенка» – «Рівнестандарт»
«Sun Vita» – вихідний


Додамо, що час початку зустрічей буде опубліковано пізніше. Перед поєдинками фінальної частини буде скасовано накопичення жовтих карток, однак, діятимуть надалі вилучення, пов’язані з червоними картками та відстороненнями, які прийняті КДК УАФ.

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Автор: Альона Душенко
Теги: футзал Геологія карантин

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