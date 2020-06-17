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В кінці робочого дня: 100-річна груша Полтавщини, яка не щороку квітне

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 613 Коментарів: 1

 

Знайти її можна у Полтаві

Посеред дослідного поля росте найвідоміша у Полтаві груша, якій вже більше ста років. Найкрасивіша вона навесні в цвіту, проте квітне не щороку. Коли бачиш цю давню грушу, розумієш чому люди споконвіку вважали окремо розташовані дерева сакральними. Навіть у такого виду може бути довга історія і декілька поколінь пов'язують свої спогади із ним.



Про дерево навіть зняли фільм «Срібним полем». Фотохудожник, що впродовж років знімає самотнє дерево посеред поля, дізнається, що його мати любила відпочити саме під ним, коли була вагітна. Воно нагадує йому про «внутрішню самотність» митця. Він вирішує перейти через поле та підійти до дерева близько, чого він ніколи не робив досі.



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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Андрій Дзюба, Юлія Стиркіна, Артур Ароян, Володимир Муха Джерело відео: foFF4ik TV
Теги: груша Полтавщина

Коментарі: 1

245
cheh_a:
Сьогодні, 20:13

если бы не рогатая музыка видео хорошее


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