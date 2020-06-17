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Сегодня в суде слушали дело «Дедюрин vs Пиддубная» – дело о «насилии по половому признаку»

Сьогодні, 17:58 Переглядів: 655 Коментарів: 3

 

Директор Горсада просит не подпускать к нему Пиддубную ближе чем на 30 метров

 Сегодня, 17 июня, в Кременчугском районном суде состоялось первое судебное заседание по иску директора коммунального Городского сада Виталия Дедюрина к депутату Кременчугского горсовета Оксане Пиддубной.


 

Дедюрин справа, Пиддубная слева


Дедюрин обвиняет Пиддубную в «насилии по половому признаку» («насилля за ознаками статі”) и просит суд вынести судебный запрет – на 6 месяцев запретить Пиддубной находиться с Дедюриным в одном помещении или приближаться к нему менее чем на 30 метров.


Почему же истец Дедюрин требует запретить депутату Пиддубной подходить к нему ближе, чем на 30 метров? И почему он не хочет, а может и опасается, находиться с ней в одной комнате?


А это потому, что, по версии Дедюрина, Пиддубная 10 октября 2019 года прямо на заседании депутатской комиссии совершила по отношению к нему гендерное насилие, насилие по половому признаку – она произнесла в его адрес такие фразы: «его трудно назвать мужчиной»; «реагирует не по-мужски»; «корректней отвечайте, если вы мужчина», «если вы, конечно, мужчина».


Осталось напомнить, по какому поводу на заседании земельной комиссии состоялся диалог между директором Горсада Дедюриным и депутатом горсовета Пиддубной. Пиддубная спросила Дедюрина, какую зарплату он получает в коммунальном парке? Дедюрин отказался отвечать. Пиддубная настаивала на ответе и упрекнула его в немужском поведении. На что Дедюрин ответил:


– Вы хотите попробовать, насколько я мужчина? У меня есть что показать!


До показа «насколько он мужчина» дело тогда не дошло, присутствующие отговорили Дедюрина от таких экстравагантных действий.


Через полтора месяца, 21 ноября 2019 года, Дедюрин обратился с иском в Автозаводский райсуд и обвинил Пиддубную в гендерном насилии.


В 2019 году дело слушать не начали, т. к. Пиддубная – присяжный заседатель в Автозаводском суде, и этот суд не мог рассматривать иск Дедюрина. Иск передали в Полтаву на перераспределение, потом начался антикоронавирусный карантин, потом карантин ослабили – и вот наконец 17 июня 2020 года Кременчугский районный суд (судья Колотиевский) начал слушания.


Но сегодняшнее судебное заседание оказалось коротким.


 

Заседание закрывается


Слушания перенесли на 31 июля. Причина – ответчик Пиддубная не получила копию искового заявления Дедюрина и не смогла ознакомиться с материалами дела.

Судья спросил Дедюрина, посылал ли тот материалы Пиддубной? Дедюрин сказал, что посылал. Может, не туда? А может, не теми словами?


«ТелеграфЪ» будет информировать читателей о развитии событий. Гендерное насилие – волнующая тема. Плюс такие громкие имена.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: судебное заседание гендерное насилие насилие по половому признаку депутат горсовета директор парка судья суд Кременчуг зарплата

Коментарі: 3

3 826
zzzzzz:
Сьогодні, 18:19

у кого половой признак оказался бОльшим?


1 1
230
gansit:
Сьогодні, 19:41

На фото судья взялся за голову от этого бредаsmile


2 0
871
Angel737:
Сьогодні, 19:58

Бедный Дедюрин!


0 0

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