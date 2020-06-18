Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 18.06.2020 11:00
Підтверджені:
Україна34063
Кременчук111
Хворі:
Україна17650
Кременчук1
Одужало:
Україна15447
Кременчук106
Померло:
Україна966
Кременчук4
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині затримали грабіжників-гастролерів

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 623

 

Троє чоловіків викрали барсетку з автомобіля у Дніпропетровській області та втекли до Полтавської, де зловмисників затримали у Решетилівці

15 червня на парковці в селищі міського типу Слобожанське Дніпропетровської області троє чоловіків забрали з автомобіля барсетку з грошима та документами. Потім особи замінили на своєму автомобілі номерний знак та попрямували за межі області, - повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.


Автомобіль зупинили у Решетилівці. Встановили, що до скоєння злочину причетні троє громадян Грузії, двоє з яких - мешканці Запорізької області та Миколаєва. Особа третього зловмисника наразі встановлюється.


 


16 червня двох чоловіків затримали. Відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі.


Затримані можуть бути причетні до скоєння ряду аналогічних злочинів на території Дніпро та області. Якщо Ви стали жертвою злочинців, звертайтеся до поліції за телефонами (067) 747 47 21, 102 або будь-яким зручним способом.

1
Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: грабеж грабители

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх