На Полтавщині затримали грабіжників-гастролерів

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Троє чоловіків викрали барсетку з автомобіля у Дніпропетровській області та втекли до Полтавської, де зловмисників затримали у Решетилівці

15 червня на парковці в селищі міського типу Слобожанське Дніпропетровської області троє чоловіків забрали з автомобіля барсетку з грошима та документами. Потім особи замінили на своєму автомобілі номерний знак та попрямували за межі області, - повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.





Автомобіль зупинили у Решетилівці. Встановили, що до скоєння злочину причетні троє громадян Грузії, двоє з яких - мешканці Запорізької області та Миколаєва. Особа третього зловмисника наразі встановлюється.









16 червня двох чоловіків затримали. Відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі.





Затримані можуть бути причетні до скоєння ряду аналогічних злочинів на території Дніпро та області. Якщо Ви стали жертвою злочинців, звертайтеся до поліції за телефонами (067) 747 47 21, 102 або будь-яким зручним способом.