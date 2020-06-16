Почему за анализ крови на сифилис в вендиспансере приходится платить – и как сделать его бесплатно

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 832 Коментарів: 3

Чтобы сделать анализ на сифилис бесплатно, нужно иметь направление семейного врача. Иначе придется заплатить 25 гривен.



Под материалом о том, что Кременчуг может остаться без кожно-венерологического диспансера, комментатор Чувааак разместил возмущенный пост на больную тему – он детально рассказал о проблемах с его «дупой» и другими частями тела, и сообщил, что в кременчугском вендиспансере из-за любого прыщика или пятнышка заставляют делать анализ на сифилис – а он платный! Почему так?! И почему его заставляют делать?!





– Короче по любому поводу і без повода – іди здавай на сифіліс. А він платний! І не дешевий!... Питаю – а навіщо на сифіліс??? – так нада!



«ТелеграфЪ» обратился за комментариями к главному врачу вендиспансера Елене Нужновой. Нас интересовало, почему анализ платный, и на каких условиях его делают бесплатно?







Главврач ответила, что далеко не всегда анализы крови на сифилис платные. Пациентам, которые имеют направление семейного врача, этот анализ делают бесплатно. Также бесплатно анализ делают представителям льготных категорий населения: участники АТО, инвалиды, малообеспеченные граждане. На платной основе анализ делают пациентам, которые проходят обследование для проведения косметических операций, а также пациентам, не имеющим направления семейного врача. Стоимость анализа – 25 грн, деньги принимает кассир.



Также Елена Нужнова объяснила, что при первом визите пациента в вендиспансер, когда заполняется медицинская карта, его в обязательном порядке направляют на анализ крови на сифилис. Эта норма распространяется и на тех, кто пришел с направлением семейного врача, и на посетителей без направления.



Главврач сказала:





– В диспансере никому ещё не отказались сделать анализ! Если человек скажет – я не буду платить! – хорошо, мы сделаем это бесплатно. Я по-прежнему не заставляю делать платные анализы! А если человек из льготной категории – участники АТО, инвалиды, малообеспеченные граждане, там речь не идет об оплате вообще. В то же время есть нормативные документы – бесплатные анализы мы делаем пациентам с направлением семейного врача, это не наше решение, институт семейных врачей создан, это первичное звено и его не обойти, такая процедура. Пациент должен принести направление семейного врача к узкопрофильному специалисту-дерматологу.