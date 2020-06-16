Встановлюйте лічильники: завищені норми газу по 9,8 куб м на особу повернули через суд

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 022 Коментарів: 3

Суд визнав нечинними діючі норми, чим фактично повернув завищені норми споживання газу, затверджені ще в 1996 році. «Кременчукгаз» поки що не застосовує нові норми: чекають на дії Кабміну

Кабмін в апеляційній інстанції програв суд одному з операторів ринку - «Миколаївгазу», який вимагав скасувати пункти урядової постанови №143 від 27.02.19 р. про норми споживання газу за відсутності газових лічильників. Шостий апеляційний суд (у справі № 640/13591/19) відмовив КМУ у задоволенні скарги, залишивши в силі рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 13.02.20 року, яким чинні газові норми були скасовані.





А це означає повернення населенню старих норм, затверджених ще в 1996 році. На рішення суду негативно відреагував НАК «Нафтогаз України».





«Облгаз через суд домігся збільшення норм споживання газу. Українці, які не мають лічильників, платитимуть в 2-3 рази більше Як заробляти на газі, коли ціна і споживання блакитного палива знижується? Треба повернути «доісторичні» норми споживання і змусити українців платити за додаткові непотрібні куби. Мабуть, саме такою логікою керувався певний облгаз», - говориться у повідомленні «Нафтогазу» на сторінці у Фейсбуку.





Відповідно до Постанови КМУ №143 діяли такі норми споживання газу в місяць на одну особу:

плита газова за наявності централізованого постачання гарячої води - 3,28 куб м;

плита газова у разі відсутності централізованого постачання гарячої води та газового водонагрівача (зокрема, застосовується при відключенні централізованого гарячого водопостачання) - 5,39 куб м;

плита газова та газовий водонагрівач - 10,49 куб м.

Поновлені ж судом норми зразка 1996 року вищі в 2-3 рази:

плита газова за наявності централізованого постачання гарячої води - 9,8 куб м;

плита газова у разі відсутності централізованого постачання гарячої води та газового водонагрівача - 18,3 куб м;

плита газова та газовий водонагрівач - 23,6 куб м.

«Спалити на одній плиті майже 10 кубів газу за місяць майже не реально. Тож, фактично, людей змушують платити за неспожите», - констатує пресслужба НАК «Нафтогаз України» (оптового продавця газу облгазам).





ПрАТ «Кременчукгаз» на своєму офіційному сайті поки що вказує норми, відповідно до Постанови №143.









Чому скасували норми 2019 року

Аргумент «Миколаївгазу» - відповідач (Кабмін) порушив процедуру прийняття регуляторного акту, що полягає у недотриманні основних принципів регуляторної політики, погодження такого акту з іншими міністерствами та відомствами. Суди погодилися з тим, що процедура ухвалення рішення була порушена, тому й скасували норми.





Зазначимо, що «старі» норми споживання газу оператори повертають не вперше, і причина завжди одна й та сама: процедурні порушення КМУ при оприлюдненні регуляторного акту про норми.









Так, у 2019 році суд призупинив знижені норми за позовом «Кременчукгазу» (тоді вже діяли завищені норми, які повертаються знов). Проте уряд майже одразу ухвалив Постанову №143, яку знову успішно оскаржив один з операторів – «Миколаївгаз».















«Кременчукгаз» ще чекає на реакцію Кабміну

«ТелеграфЪ» запитав голову правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдана Оксененка: чи збирається підприємство застосовувати повернені норми для кременчужан? І з якого часу?





За словами пана Оксененка, поки що ПрАТ «Кременчукгаз» не виставлятиме рахунки за поверненими нормами: на підприємстві очікують реакції Кабміну на рішення суду. А саме: встановлення нових, обгрунтованих норм споживання газу.





- «Кременчукгаз» звертався з пропозицією встановити обгрунтовані норми, із залученням наукових установ, - каже Богдан Оксененко. - Ми давали фактичне споживання людей за будинковими лічильниками. Кабмін повинен прийняти виважене неполітичне рішення, яке ґрунтується на розрахунках. І проєкт цього рішення вже є. Якщо КМУ не прийме таке рішення, страждати будуть споживачі.





Богдан Оксененко уточнив: за розрахунками (які були в проєкті рішення про норми споживання газу) норма на одну людину при користуванні газовою плитою має складати 5,7 куб м на одну людину. Але якщо КМУ не ухвалить нові рішення про норми, врешті «Кременчукгаз» виставить рахунки споживачам за старими нормами зразка 1996 року, які повернув суд.



