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В Кременчуге заработала третья ИФА лаборатория

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 1 138

 

В городе уже сделано 327 ИФА-тестов

В Кременчуге начала работать уже третья по счету ИФА лаборатория. Она расположена в медсанчасти «Нефтехимик». Об этом сообщила вице-мэр Ольга Усанова.


По её словам, лаборатория медсанчасти «Нефтехимика» уже сделала 106 ИФА-тестов.


Всего же в Кременчуге по состоянию на 12 июня сделано 327 ИФА-тестов. Только за прошедшие сутки на ИФА исследования направлены 64 пробы.


ИФА-тестирование в Кременчуге проводят три лаборатории – коммунальная ИФА и ПЦР лаборатория на базе городского перинатального центра; ИФА лаборатория в поликлинике больницы «Приднепровской» и лаборатория «Нефтехимика».


Бесплатное ИФА-тестирование делают в коммунальной ИФА и ПЦР лаборатории. Здесь тестируют группы, для которых Приказом МОЗ №1227 предусмотрено бесплатное обязательное ИФА исследование.


Список льготных категорий можно посмотреть здесь.


Те, кто не попадает в эти льготные категории, могут по собственной инициативе пройти ИФА-тестирование в двух других городских лабораториях.


ИФА-тест дает возможность установить, переболел ли пациент Covid-19.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус Covid-19 ИФА-тесты лабораторный анализ Кременчуг
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