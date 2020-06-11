В Кременчуге заработала третья ИФА лаборатория

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 1 138

В Кременчуге начала работать уже третья по счету ИФА лаборатория. Она расположена в медсанчасти «Нефтехимик». Об этом сообщила вице-мэр Ольга Усанова.



По её словам, лаборатория медсанчасти «Нефтехимика» уже сделала 106 ИФА-тестов.



Всего же в Кременчуге по состоянию на 12 июня сделано 327 ИФА-тестов. Только за прошедшие сутки на ИФА исследования направлены 64 пробы.



ИФА-тестирование в Кременчуге проводят три лаборатории – коммунальная ИФА и ПЦР лаборатория на базе городского перинатального центра; ИФА лаборатория в поликлинике больницы «Приднепровской» и лаборатория «Нефтехимика».



Бесплатное ИФА-тестирование делают в коммунальной ИФА и ПЦР лаборатории. Здесь тестируют группы, для которых Приказом МОЗ №1227 предусмотрено бесплатное обязательное ИФА исследование.





Список льготных категорий можно посмотреть здесь.





Те, кто не попадает в эти льготные категории, могут по собственной инициативе пройти ИФА-тестирование в двух других городских лабораториях.



ИФА-тест дает возможность установить, переболел ли пациент Covid-19.