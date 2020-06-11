Де 13 червня у Кременчуці не буде світла
Сьогодні, 08:01
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Перебої з електрикою триватимуть з 6.00 до 18.00
13 червня з 6.00 до 18.00 у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за наступними адресами:
- вул. Кооперативна, 77-106;
- вул. Юрія Кондратюка, 1-48;
- пр. Макаренка, 7-56;
- вул. Макаренка, 36Б, 38-103;
- вул. Лейтенанта Дніпрова, 15-34;
- вул. Художня, 1-57;
- вул. Революціонерів, 1-6;
- вул. Володимира Івасюка, 3-50;
- вул. Ливарна, 7-18;
- пров. Володимира Івасюка, 1-56;
- пров. Докучаєва, 7-25;
- пров. Мирний, 3-22;
- пров. Яблуневий, 1-14;
- пров. Художній, 14-27;
- пр. Старицького, 3-16.