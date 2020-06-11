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Де 13 червня у Кременчуці не буде світла

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 1 260

 

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00 до 18.00

13 червня з 6.00 до 18.00 у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за наступними адресами:

  • вул. Кооперативна, 77-106;
  • вул. Юрія Кондратюка, 1-48;
  • пр. Макаренка, 7-56;
  • вул. Макаренка, 36Б, 38-103;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова, 15-34;
  • вул. Художня, 1-57;
  • вул. Революціонерів, 1-6;
  • вул. Володимира Івасюка, 3-50;
  • вул. Ливарна, 7-18;
  • пров. Володимира Івасюка, 1-56;
  • пров. Докучаєва, 7-25;
  • пров. Мирний, 3-22;
  • пров. Яблуневий, 1-14;
  • пров. Художній, 14-27;
  • пр. Старицького, 3-16.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение света Полтаваоблэнерго график
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