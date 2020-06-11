На выходных в Кременчуге синоптики прогнозируют жару с грозами

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 2 132

На этих выходных в Кременчуге синоптики прогнозируют жару с грозами. Стоит заметить, что грозовые дожди продолжатся в городе и на рабочей неделе.





Gismeteo обещает грозы как в субботу, так и в воскресенье. Но пик осадков придётся именно на вечер воскресенья, 14 июня. Столбики термометров покажут от +20°С до +31°С.





Ventusky даёт похожий прогноз: во второй половине дня в воскресенье, 14 июня, в Кременчуге пройдёт дождь с грозой. В субботу, 13 июня, в городе будет сухо. Минимальные температурные показатели составят +20°С, а максимальные «доползут» до жарких +34°С.





Sinoptik же сулит осадки после обеда в воскресенье, 14 июня, но без грозового компонента, и сухую погоду в субботу, 13 июня. На выходных воздух прогреется от +19°С до +31°С.