Патрульні повернули додому 73-річну кременчужанку

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Жінка вийшла з дому та довго не поверталась - сестра забила тривогу

Вчора, 12 червня, патрульні повернули додому 73-річну кременчужанку. Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, жінка вийшла з дому близько 20.00 та довго не поверталась - сестра забила тривогу і викликала копів.





Усі прикмети були передані патрулям, екіпажі зорієнтувались на виявлення людини. Через кілька годин жінку, схожу за описом, таки помітили і доставили до дому.





Якщо у вас сталася подібна ситуація негайно зателефонуйте на лінію 102. В повідомленні про зниклу людину потрібно надати детальні відомості про неї: опис зовнішності з особливими прикметами (особливості зовнішності, наявність татуювань та шрамів, також у що була вдягнена на момент зникнення тощо) та інші відомості, які можуть допомогти у пошуках (номер мобільного телефона та інше).