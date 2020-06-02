Усі дитсадочки Кременчука, крім одного, почали приймати дітей

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 856

Усі дитячі садочки у Кременчуці відкрилися та почали приймати дітей в умовах адаптивного карантину, крім ДНЗ №26, де ремонтують водогін та підлогу. На засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик повідомив, що садки працюють з дотриманням карантинних вимог.





За статистикою від департаменту освіти Кременчука, 1 червня у дошкільні заклади міста прийшло 16% від загальної кількості вихованців, 2 червня – 19% (тобто +168 дітей порівняно з попереднім днем).





- Те, що сьогодні уже більше дітей прийшло, ніж учора, це свідчить про те, що батьки повірили у систему дошкільної освіти і готові вести дітей до дитячих садочків. Але насправді прийшло менше (дошкільнят - ред.), ніж ми очікували, - прокоментував відвідуваність садків на карантині мер Малецький.









Директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик розповів про перші дні запуску дитячих садків:







- Повернення дітей не було вчора. Єдині поодинокі випади, коли батьки приходили без довідок (медичних - ред.), просто забували їх, але вони підносили їх – і дітей ми приймали, - сказав головний освітянин Кременчука. - Деякі б атьки приходили демонстративно без масок, ну але це культура, важко на неї впливати. Дитина ж не винна в тому, що батько демонстративно без маски приводить дитину і розказує свої якісь небилиці. Дитину, звичайно ж, приймаємо.