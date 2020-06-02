Усі дитсадочки Кременчука, крім одного, почали приймати дітей

1 червня у дошкільні заклади міста прийшло 16% від загальної кількості вихованців, 2 червня – 19%
Усі дитячі садочки у Кременчуці відкрилися та почали приймати дітей в умовах адаптивного карантину, крім ДНЗ №26, де ремонтують водогін та підлогу. На засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик повідомив, що садки працюють з дотриманням карантинних вимог.
За статистикою від департаменту освіти Кременчука, 1 червня у дошкільні заклади міста прийшло 16% від загальної кількості вихованців, 2 червня – 19% (тобто +168 дітей порівняно з попереднім днем).
- Те, що сьогодні уже більше дітей прийшло, ніж учора, це свідчить про те, що батьки повірили у систему дошкільної освіти і готові вести дітей до дитячих садочків. Але насправді прийшло менше (дошкільнят - ред.), ніж ми очікували, - прокоментував відвідуваність садків на карантині мер Малецький.
Директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик розповів про перші дні запуску дитячих садків:
- Повернення дітей не було вчора. Єдині поодинокі випади, коли батьки приходили без довідок (медичних - ред.), просто забували їх, але вони підносили їх – і дітей ми приймали, - сказав головний освітянин Кременчука. - Деякі батьки приходили демонстративно без масок, ну але це культура, важко на неї впливати. Дитина ж не винна в тому, що батько демонстративно без маски приводить дитину і розказує свої якісь небилиці. Дитину, звичайно ж, приймаємо.
Міський голова Віталій Малецький на це зауважив, що людині без маски потрібно обов'язково робити температурний скринінг та толерантно роз'яснювати, що варто носити засоби індивідуального захисту. Бо ходячи так по вулиці, він наражає на небезпеку себе, свою дитину та інших дітей, що у колективі.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: glavcom.ua, МОЗ