«Люди забігають в автобуси й не хочуть виходити»: як ходить транспорт у Кременчуці

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 2 334 Коментарів: 3

Сьогодні, 2 червня, зранку на маршрути вийшло 42 тролейбуси, 9 автобусів на маршруті 25 та 144 одиниць приватного транспорту. Про це повідомив керівник управління транспорту Руслан Івашина на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





За словами Руслана Івашини є труднощі з виїздом зранку й на деяких зупинках чекали до 15 хвилин.





- На різних зупинках по-різному. Заходи, які прийняли - відправляли транспорт з Козацької по 15 маршруту, який стартував, як з кінцевої зупинки. Також із зупинки Пугачова відправляється маршрут №17. Це знімає напругу й повністю забирає людей із зупинки о 7.35, але о 7.45 знову збирається черга. Плинність є, - повідомив Руслан Івашина.





Вчора ввечері під час дощу були зафіксовані переповнені маршрутки. Як зауважив міський голова Віталій Малецький, при форсмажорних обставинах необхідно було вчинити саме так, щоб не залишати людей мокнути під дощем. Проте є випадки, коли люди самі забігають в автобуси.





- Інколи люди забігають в автобуси й не хочуть виходити. Водію необхідно приймати рішення - або зупиняти й викликати поліцію, або їхати далі. У більшості випадків водії продовжують рух, - додав Руслан Івашина.