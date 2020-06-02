«Люди забігають в автобуси й не хочуть виходити»: як ходить транспорт у Кременчуці

Сьогодні, 2 червня, зранку на маршрути вийшло 42 тролейбуси, 9 автобусів на маршруті 25 та 144 одиниць приватного транспорту. Про це повідомив керівник управління транспорту Руслан Івашина на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.
За словами Руслана Івашини є труднощі з виїздом зранку й на деяких зупинках чекали до 15 хвилин.
Вчора ввечері під час дощу були зафіксовані переповнені маршрутки. Як зауважив міський голова Віталій Малецький, при форсмажорних обставинах необхідно було вчинити саме так, щоб не залишати людей мокнути під дощем. Проте є випадки, коли люди самі забігають в автобуси.