Танці на відстані - це фізична активність, - мер Кременчука про дискотеки на літніх майданчиках

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 183 Коментарів: 2

2 червня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації мер Кременчука Віталій Малецький поцікавився, як дотримуються соціальної дистанції відвідувачі літніх майданчиків під час вечірніх танців.





Керівник управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк пояснила, що обслуговувати клієнтів не забороняється, якщо це відбувається на літньому майданчику і вони розсажені з дотриманням відповідної дистанції. Що до танців, Жорняк зауважила, що, на її думку, вони заборонені, адже люди знаходяться занадто близько одне до одного.





- Ну, це двояке рішення, - відповів мер. - Танці, якщо вони на відстані, це - фізична активність. людям потрідно повертатись до нормального життя.