Ольга Усанова: скільки заробила віце-мер, відповідальна за медичну галузь у місті

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 716 Коментарів: 3

У 2019-му топ-чиновниця заробляла більше за президента

Ольга Усанова – заступник міського голови Кременчука, вона відповідальна за медичну та освітню галузі в місті.





Віце-мер оприлюднила декларацію за 2019 рік.



Усанова – посадовець, головне офіційне джерело її доходу – зарплата. Тож із неї і почнемо. У 2019-му річна зарплата віце-мера Усанової становила 633 576 гривень. Для прикладу, у 2016 році, коли Ольга Усанова перший рік обіймала посаду віце-мера, її річна зарплата становила 272 771 гривню. Тобто за каденцію платня чиновниці зросла більше, ніж удвічі.



Все-таки децентралізація та інші прогресивні реформи дуже позитивно вплинули на доходи посадовців в органах місцевого самоврядування. Для прикладу, президент України у 2019 році (з травня по грудень) отримував щомісяця 28 000 гривень – посадовий оклад без надбавок. А у кременчуцької заступниці міського голови в місяць виходило по 52 798 гривень (у певні місяці суми були різні).



Зароблені гроші віце-мер полюбляє зберігати готівкою. Зокрема має готівкою 220 000 гривень; 7500 доларів та 3000 євро.





На початку каденції, у 2016-му, вона теж значні суми зберігала саме готівкою, зокрема 83 000 гривень тощо.



Чоловік віце-мера Юрій Усанов теж зберігає гроші у готівковій формі – має 10 000 доларів. У 2016-му теж зберігав готівку – мав тоді 11 000 доларів. А ось будь-яка інформація про офіційну форму доходу чоловіка (зарплата, пенсія, дохід від підприємницької діяльності) у декларації чиновниці відсутня.



Крім готівки, віце-мер має кілька банківських вкладів – 104 250 грн в «Укрсиббанку»; 8965 грн – у «Приватбанку» та 1003 грн – в Ощадбанку.





Ще у 2019 році дочка Тамара Усанова повернула їй борг – 25 000 гривень.



Щодо нерухомості, то Ольга Усанова має у власності квартиру площею 45,6 кв. м. Її чоловік має лише право користування цією квартирою.



Натомість у чоловіка є три земельні ділянки. Їхня площа: 1000 кв.м. (2008р.); 1000 кв.м. (2012р.); 24 кв.м.(2011 р).



Ще у чоловіка у власності є автомобіль KIA MAGENTIS 2008 року випуску вартістю 49 000 грн. Права на нього чоловік набув у 2016 році. Як він заробив на автомобіль, невідомо – в декларації Усанової за 2016 рік теж відсутня інформація про зарплату чоловіка, його пенсію чи дохід від підприємницької діяльності.



Повний текст декларації Ольги Усанової можна подивитися тут.