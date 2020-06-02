«Кремінь» вийшов з карантинної відпустки

Сьогодні, 18:17 Переглядів: 450









































































Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 2 червня, футбольна команда «Кремінь» зібралася після довготривалої відпустки. На стадіоні «Кремінь-Арена» після 2,5 місячної перерви підопічні Сергія Свистуна провели перше тренування.





Перед тренуванням кожному з гравців провели температурний скринінг, у роздягальні гравці перевдягалися з дотриманням соціальної дистанції, а на вході на поле мали змогу скористатися дезінфектором для рук.









До тренувань приступили в основному місцеві вихованці, адже з деякими областями сполучення не відновлене. Ще однією проблемою є неможливість прогодувати приїжджих футболістів через брак коштів.





Головний тренер «Кременя» Сергій Свистун перед тренуванням відповів на кілька питань:





- Під час карантину працювали в онлайн режимі - надсилали гравцям тренування. Можливо не всю роботу виконували хлопці, але вони надсилали відео звіти та відео зі зважування на вагах. Футболісти довгий час працювали без м'ячів й зараз до 5 червня попрацюємо з м'ячем, технікою, щоб відновити навики, адже важко два місяці без тренувань.





Поки зібралися місцеві хлопці. Для приїжджих гравців є можливість проживання, проте на харчування грошей немає. Годувати гравців ми поки не можемо. 5 червня у Києві відбудеться засідання ради ліг де стане відомо продовжуємо чемпіонат чи ні. Після цього будемо приймати рішення про підготовку: в якому режимі тренуватися, яке фінансування харчування та медикаментів.





- Чи є зміни в команді?





- Команду ніхто не покидав. Є кілька приїжджих гравців, але ми поки не можемо їх викликати до себе.









За футболом дуже скучили й гравці. Хлопці хоч й дотримувалися вдома комплексу фізичних вправ, проте ніщо не замінить командних тренувань з м'ячем. Захисник «Кременя» Валерій Курелєх у спілкуванні з журналістами розповів, що з повними силами готові приступити до тренувань.





- Незаплановане... наче чемпіонат вже завершили й налаштувалися на початок нового сезону. Але сказали зібратися в такому режимі. 5 червня відбудуться збори на яких мають вирішити долю чемпіонату. Поки готуємося в одноразовому режимі, а там буде видно, що з чемпіонатом і як продовжуватимемо готуватися.









- Якщо 5 червня вирішать продовжувати чемпіонат чи є сили розпочинати?





- Ми відпочили доволі довго, протягом двох місяців. Сили є, але хотілося більше часу на підготовку. Маємо, що маємо. Будемо дивитися, що вирішать на засіданні, ми будемо готуватися, адже вибору немає.





- Який настрій в команді?





- Зустрілися, поспілкувалися, адже один одного давно не бачили. Цікаво поспілкуватися хто як проводив час. У всіх позитивне налаштування.





- Чим займалися під час карантину?





- Проводили тренування, виховували дітей. Під час карантину особливих вільностей не було, нікуди не сходиш, всі дотримувалися карантину. Так скажемо по-домашньому.