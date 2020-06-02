Гуртки і курси можуть запрацювати у Кременчуці з 10 червня, як і заклади культури

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася наша читачка Олена, вона цікавилася, чи збираються у Кременчуці дозволити роботу приватних гуртків та курсів. Ось її допис:
Тут варто зауважити, що 29 травня на засіданні Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалили рішення щодо послаблення карантину на Полтавщині та дозволили освітні заняття у групах до 10 осіб.
На запитання ТЪ, коли у місті дані заклади розпочнуть роботу, мер Кременчука Віталій Малецький відповів, що орієнтовно це відбудеться з 10 червня, коли відкриються й заклади культури. Також він додав:
Під час засідання стало відомо, що автошколи у нашому місті вже почали працювати, приймаючи групи по 10 людей.
Мер Кременчука дав доручення Геннадію Москалику, як людині яка відповідає за освіту у місті, взяти на облік об'єкти гуртків та курсів і домовитися з приватними підприємцями, що вони представлять план заходів, як у них будуть захищені відвідувачі в умовах карантину.