Гуртки і курси можуть запрацювати у Кременчуці з 10 червня, як і заклади культури

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 571

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася наша читачка Олена, вона цікавилася, чи збираються у Кременчуці дозволити роботу приватних гуртків та курсів. Ось її допис:





- Здравствуйте. Хотелось бы узнать информацию о возможности работать частным курсам, например, иностранных языков, рисования и т.п. Эта отрасль вообще забыта нашими властями. Открывают даже бассейны, где инфицирование очень и очень возможно, а курсы – вообще все забыли. Не все ведь имеют возможность заниматься онлайн, не всем это нравится. А как заработать на зарплату, оренду, налоги. Надеюсь что вам удастся разобраться в этом вопросе или хотя бы поднять этот вопрос перед властями.





Тут варто зауважити, що 29 травня на засіданні Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалили рішення щодо послаблення карантину на Полтавщині та дозволили освітні заняття у групах до 10 осіб.





На запитання ТЪ, коли у місті дані заклади розпочнуть роботу, мер Кременчука Віталій Малецький відповів, що орієнтовно це відбудеться з 10 червня, коли відкриються й заклади культури. Також він додав:





- Але вони мають виконати вимоги, які визначені постановою головного санітарного лікаря, проєкт, мені здається, вже є навіть на громадському обговоренні, тобто все можна там прочитати. Так само буде, як зі спортом.



Під час засідання стало відомо, що автошколи у нашому місті вже почали працювати, приймаючи групи по 10 людей.



Мер Кременчука дав доручення Геннадію Москалику, як людині яка відповідає за освіту у місті, взяти на облік об'єкти гуртків та курсів і домовитися з приватними підприємцями, що вони представлять план заходів, як у них будуть захищені відвідувачі в умовах карантину.





- Тому що я впевнений, що ні - там немає скринінгу, що там немає ніяких речей, просто зібралися і сидимо, - насторожено сказав мер міста.