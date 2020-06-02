Де завтра в Кременчуці не буде світла
Сьогодні, 19:01
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
третього червня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Зинаїди Тулуб, 2-34,
- вул. Паркова, 4-8,
- вул. Новомежева, 3-6,
- вул. Лугова, 1-36,
- вул. Каховська, 1-41,
- вул. Гійома Боплана, 38-78,
- вул. Цимлянська, 2-27,
- вул. Раїси Кириченко, 76-80,
- вул. Кооперативна, 25-64,
- пров. Фруктовий, 24-32,
- пров. Градизький, 2-10,
- пров. Луговий, 2-18,
- пров. Зв’язковий, 2/41,4,
- пр. Парковий, 4-8.