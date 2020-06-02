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Де завтра в Кременчуці не буде світла

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 1 313 Коментарів: 3

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

третього червня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Зинаїди Тулуб, 2-34,
  • вул. Паркова, 4-8,
  • вул. Новомежева, 3-6,
  • вул. Лугова, 1-36,
  • вул. Каховська, 1-41,
  • вул. Гійома Боплана, 38-78,
  • вул. Цимлянська, 2-27,
  • вул. Раїси Кириченко, 76-80,
  • вул. Кооперативна, 25-64,
  • пров. Фруктовий, 24-32,
  • пров. Градизький, 2-10,
  • пров. Луговий, 2-18,
  • пров. Зв’язковий, 2/41,4,
  • пр. Парковий, 4-8.
2
Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваобленерго

Коментарі: 3

309
Andron777:
Сьогодні, 19:10

Вот бы начали выставлять счета обнаглевшему полтаваобленерго. Сегодня говорят колбасило Молодежный и у многих людей бытовая техника повыходила из строя.


1 0
26
alek7y:
Сьогодні, 21:28

Вы зае*би со своими отключениями, какого х*я мы должны это терпеть???


1 0
3 787
zzzzzz:
Сьогодні, 21:59

Цитата: Andron777
колбасило Молодежный
чего колба
сило, отключили. включили. Никаких скачков напруги не заметил.
Цитата: alek7y
какого х*я мы должны это терпеть???
ну например, что бы потом оборудование подстанции не навернулось и не утянуло с собой ваши холодильники, стиралки и другую лабуду. Интерсные лица, вы же в машинах масло , фильтра меняете? А электрооборудование электроустановок ППР проходить не должно....видимо все работает чудесным божественным образом. Другой вопрос , что если после таких ППР ноль отвалится и 2 фазы погуляет по домам, вот за это облэнерго нужно жучить жостко. Но с них как с гуся вода.


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