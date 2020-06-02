72-річна кременчужанка захворіла на COVID-19

Сьогодні, 19:22 Переглядів: 1 663 Коментарів: 1

Сьогодні, 2 червня, маємо новий офіційно зареєстрований випадок COVID-19. Це жінка 72 років, яку обстежили як контактну особу з раніше підтвердженим випадком коронавірусної хвороби. Наразі вона перебуває на лікуванні в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька», стан її здоров‘я лікарі оцінюють як задовільний. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.





Всього за сьогодні проведено 9 досліджень методом ПЛР. Решта результатів виявилися негативними. З початку роботи лабораторіі проведено 176 ПЛР-досліджень.



