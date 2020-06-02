Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.06.2020 09:00
Підтверджені:
Україна24340
Кременчук109
Хворі:
Україна13535
Кременчук4
Одужало:
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Кременчук101
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Україна727
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

72-річна кременчужанка захворіла на COVID-19

Сьогодні, 19:22 Переглядів: 1 663 Коментарів: 1

 

Жінка контактувала з хворим

Сьогодні, 2 червня, маємо новий офіційно зареєстрований випадок COVID-19. Це жінка 72 років, яку обстежили як контактну особу з раніше підтвердженим випадком коронавірусної хвороби. Наразі вона перебуває на лікуванні в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька», стан її здоров‘я лікарі оцінюють як задовільний. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький. 


Всього за сьогодні проведено 9 досліджень методом ПЛР. Решта результатів виявилися негативними. З початку роботи лабораторіі проведено 176 ПЛР-досліджень.


- Методом ІФА сьогодні проведено 17 досліджень на COVID - 19, 2 результати виявилися позитивними. Обстежувалися пацієнти з пневмонією, контактні особи, медичні працівники та особи, які йдуть на планове лікування. Всього з початку роботи лабораторіі проведено 58 досліджень ІФА-методом. - написав у вечірньому звіті мер Кременчука.
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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус

Коментарі: 1

296
stronzo:
Сьогодні, 21:49

Згідно з офіційними даними у 2018 році за рік померло 13006 тільки від хвороб органів дихання, або 36.5 людини на день. Але це проста статитстика, не звертайте уваги, листайте далі.


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