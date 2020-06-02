Пять лагерей отдыха готовы к приему кременчугских детей, но...

Сьогодні, 07:14 Переглядів: 1 170

Пригородные детские лагеря отдыха готовы к работе, но когда они откроются до сих пор неизвестно – всё зависит от эпидемической ситуации в регионе. Об этом сообщила вице-мэр Ольга Усанова, отвечая на вопросы кременчужан.



2 июня на заседание противоэпидемического штаба кременчужане прислали вопрос: готовы ли к работе пригородные детские лагеря отдыха и когда они откроются?



Вице-мэр Ольга Усанова ответила:





– На сьогоднішній день неможливо сказати, коли табори почнуть роботу, все залежить від епідемічної ситуації – якщо вона буде сприятливою, табори відкриємо, якщо ж не буде дозволу їх відкрити, вони не працюватимуть. У нас готові до роботи 5 таборів крім «Енергетика».





Также вице-мэр сказала, что родители, которые регистрировались в очереди на путевку, могут не волноваться – очередь остается действительной, как только будет разрешение на открытие лагерей, родителей известят:





– Ті батьки, які зверталися до банку даних дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та ті, які претендують на часткове відшкодування вартості путівки, для цих людей черга зберігається, ми їх повідомимо, – сказала Ольга Усанова.





Напомним, в начале карантина, в апреле, областное руководство планировало в нескольких детских лагерях отдыха – в том числе и в «Спутнике» – открыть обсерваторы для пребывания там на 14-дневном карантине граждан, прибывших из-за границы.



