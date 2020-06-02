Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.06.2020 22:30
Підтверджені:
Україна24340
Кременчук110
Хворі:
Україна13535
Кременчук5
Одужало:
Україна10078
Кременчук101
Померло:
Україна727
Кременчук4
Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Пять лагерей отдыха готовы к приему кременчугских детей, но...

Сьогодні, 07:14 Переглядів: 1 170

 

Неизвестно, когда они откроются

Пригородные детские лагеря отдыха готовы к работе, но когда они откроются до сих пор неизвестно – всё зависит от эпидемической ситуации в регионе. Об этом сообщила вице-мэр Ольга Усанова, отвечая на вопросы кременчужан.


2 июня на заседание противоэпидемического штаба кременчужане прислали вопрос: готовы ли к работе пригородные детские лагеря отдыха и когда они откроются?


Вице-мэр Ольга Усанова ответила:


– На сьогоднішній день неможливо сказати, коли табори почнуть роботу, все залежить від епідемічної ситуації – якщо вона буде сприятливою, табори відкриємо, якщо ж не буде дозволу їх відкрити, вони не працюватимуть. У нас готові до роботи 5 таборів крім «Енергетика».


Также вице-мэр сказала, что родители, которые регистрировались в очереди на путевку, могут не волноваться – очередь остается действительной, как только будет разрешение на открытие лагерей, родителей известят:


– Ті батьки, які зверталися до банку даних дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та ті, які претендують на часткове відшкодування вартості путівки, для цих людей черга зберігається, ми їх повідомимо, – сказала Ольга Усанова.


Напомним, в начале карантина, в апреле, областное руководство планировало в нескольких детских лагерях отдыха – в том числе и в «Спутнике» – открыть обсерваторы для пребывания там на 14-дневном карантине граждан, прибывших из-за границы.


0
Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус Covid-19 эпидемия обсерватор детский лагерь отдыха эпидемическая ситуация Кременчуг дети

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх