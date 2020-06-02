Пять лагерей отдыха готовы к приему кременчугских детей, но...

Пригородные детские лагеря отдыха готовы к работе, но когда они откроются до сих пор неизвестно – всё зависит от эпидемической ситуации в регионе. Об этом сообщила вице-мэр Ольга Усанова, отвечая на вопросы кременчужан.
2 июня на заседание противоэпидемического штаба кременчужане прислали вопрос: готовы ли к работе пригородные детские лагеря отдыха и когда они откроются?
Вице-мэр Ольга Усанова ответила:
Также вице-мэр сказала, что родители, которые регистрировались в очереди на путевку, могут не волноваться – очередь остается действительной, как только будет разрешение на открытие лагерей, родителей известят:
Напомним, в начале карантина, в апреле, областное руководство планировало в нескольких детских лагерях отдыха – в том числе и в «Спутнике» – открыть обсерваторы для пребывания там на 14-дневном карантине граждан, прибывших из-за границы.