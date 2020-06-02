700 тисяч гривень доходу нардепу Жану Беленюку принесла Полтавщина

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Народний депутат України та борець греко-римського стилю Жан Беленюк подав декларацію про доходи за минулий 2019 рік. Спортсмен задекларував дві квартири, житловий будинок, земельну ділянку та дві машини.









Хоча Жан Беленюк - киянин, він минулого року на змаганнях представляв Полтавщину та Кременчук зокрема, тому частка доходів була з Полтавської області. Згідно з декларацією, понад 720 тисяч гривень доходу надійшов з Полтавщини, й серед них 60 000 грн — стипендія Кременчуцької міськради. Також 18 240 гривень від Полтавської обласної школи вищої спортивної майстерності, 143 460 та 500 000 гривень від Управління у справах сім’ї молоді та спорту Полтавської ОДА.









Й з уточненої декларації

18.03.2020 Інше Інші доходи, які включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу 500000 Джерело: ІншеУправління у справах сім'ї, молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністраціїЮридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністраціїКод в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: 35926322



Зауважимо, що цього року Жан Беленюк не отримує стипендію від Кременчуцької міської ради, проте олімпійська надія греко-римської боротьби отримує президентську стипендію.