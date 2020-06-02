Більше 100 тисяч заплатить водій, який на Молодіжному наїхав на пенсіонерку

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 735

Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному порядку

Наприкінці травня Автозаводський районний суд Кременчука виніс вирок чоловіку, який порушив ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). ДТП сталося вранці 25 травня 2019 року на Молодіжному. 25-річний водій за кермом Peugeot травмував 84-річну жінку.





З тексту вироку стало відомо, що водій їхав заднім ходом дворовим проїздом між будинками №49а та №39 проспекту Лесі Українки та наїхав на жінку. Вона отримала перелом лівої стегнової кістки зі зміщенням уламків. Травма є середнім ступенем тяжкості.





Що сказав водій

Свою вину керманич визнав повністю. 25 травня 2019 року він приїхав на вигрузку до магазину по проспекту Лесі Українки. Заїхав двома колесами на тротуар, заглушив мотор і вийшов з автомобіля. Підійшов до бокових дверей, щоб розпочати розвантаження. Однак там виявилась велика калюжа, тому вирішив переїхати.





Сів за кермо, завів двигун, подивився у бокові дзеркала. Бачив, що йшла потерпіла, яка не створювала перешкод для руху. Почав здавати назад і в цей момент хтось крикнув «стій». Він зупинився, вийшов з автомобіля та побачив потерпілу, яка лежала зліва позаду автомобіля. Допоміг їй дійти до лавочки. Попросив продавця магазина викликати «швидку».





Через деякий час приїхала поліція та «швидка», яка повезла потерпілу в лікарню. Після того, як працівники поліції оформили всі документи, поїхав у лікарню, однак там повідомили, що потерпілу не госпіталізували. Дізнався номер телефону потерпілої. Телефонував їй та пропонував допомогу, однак та відмовилась. Пред'явлений до нього цивільний позов прокурора визнає повністю, цивільний позов потерпілої визнає частково.





Що сказала потерпіла?

У той день жінка йшла тротуаром на проспекті Лесі Українки. Був невеликий дощ. Машина стояла двома колесами на тротуарі, а двома на дорозі. Коли вже пройшла машину, відчула удар у спину, від якого впала. Машина заднім колесом наїхала на її ліву ногу. Люди, що були поруч закричали. Машина зупинилась, а потім поїхала вперед, ще раз переїхавши ногу.





Потім водій підійшов до неї та разом зі сторонніми людьми відвів її на лавку. Приїхала «швидка» та повезла її у лікарню. В лікарні в госпіталізації відмовили через похилий вік і вона змушена була поїхати до родичів.





10 червня 2019 року все ж потрапила до лікарні, де їй зробили операцію. Виписалась 8 липня 2019 року.





До сьогоднішнього дня продовжує лікування. Фактично втратила можливість вільно пересуватися. Обвинувачений один раз телефонував та пропонував заплатити 7000 грн. Вона відмовилась, оскільки лише на лікування витратила більшу суму. Більше обвинувачений до неї не звертався.





Свідком ДТП була жінка, що сиділа біля вікна у своїй квартирі та дивилась на вулицю. Бачила, як обвинувачений рухався заднім ходом по тротуару та наїхав на потерпілу, від чого та впала. Водій вийшов, взяв потерпілу та переніс її на лавочку. Свідок викликала працівників поліції та швидку медичну допомогу.





Дочекалась поліцію та дала їм свідчення.





Вирок суду

Чоловіка визнали винним і призначили йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5100 гривень, без позбавлення права керувати транспортними засобами.





Крім того, суд постановив стягнути:

з обвинуваченого на користь держави в особі фінансового управління виконкому Кременчуцької міськради кошти, витрачені на стаціонарне лікування потерпілої, у сумі 20 575 грн;

зі страхової фірми на користь потерпілої 35 487 грн в рахунок відшкодування матеріальної шкоди та 1 774 грн в рахунок відшкодування моральної шкоди;

з обвинуваченого на користь потерпілої 50 тисяч гривень в рахунок відшкодування моральної шкоди.





Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку. З текстом вироку можна ознайомитися тут.