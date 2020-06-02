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Кременчук, Бізнес/Робота, Деньги

Віцемер Кременчука Неіленко купила нове авто за півмільйона гривень

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 448

 

У минулому році вона придбала автомобіль KIA Sportage у кредит – дані декларації

Заступник міського голови з фінансів Тетяна Неіленко живе на зарплату, інших доходів не має. Про це свідчить її декларація за 2019 рік, розміщена на сайті НАЗК. Вона – службовець з великим стажем роботи, зарплата в неї пристойна: майже 700 тис грн на рік (як на місяць – це 57,9 тис грн. Але, як і в минулі роки, у декларації немає даних про заощадження— ні в готівці, ні на банківських рахунках.


Віце-мер Кременчука Неіленко при річній зарплаті 628 тис грн не має заощаджень

Що в декларації

Дохід: 694 505 грн (зарплата).


Нерухомість: 3 земельні ділянки (24 кв м + 1 тис кв м + 715 кв м), житловий будинок (167 кв м), 2 квартири (51,5 кв м та 38 кв м), гараж (33,6 кв м).


Транспорт: KIA Sportage, 2019 р. випуску (вартість 515 016 грн), Chery Tiggo, 2013 г. Випуску (вартість 130 100 грн)


Готівка: немає.


Вклади в банках: немає.


Грошові зобов’язання: 412 000 грн (кредит у банку, майнове забезпечення – автомобіль).


Що змінилося: У декларації з’явилося нове авто за півмільйона гривень. Хоча віцемер має хорошу зарплату, але купила машину в кредит, про що свідчить декларація. Зарплата за 2019 рік зросла майже на 55 тисяч гривень (не так стрімко, як в інших заступників міського голови).

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Тетяна Неіленко віцемер віце-мер декларація про доходи доходи

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