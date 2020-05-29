Як «здати» дитину у дитсадок: інструкції батькам від департаменту освіти Кременчука

Сьогодні, 14:03 Переглядів: 930

Під час карантину до приміщень дошкільних закладів батьків не пускатимуть, а на воротах мірятимуть температуру

1 червня дитячі садочки Кременчука розпочинають приймати маленьких вихованців. Щоб «здати» свою дитину у садочок, а потім забрати її додому, кременчуцькі батьки в умовах карантину мають дотримуватися певних правил, які оприлюднив департамент освіти Кременчука.





Тож що потрібно знати батькам перед відвідуванням дитячих садочків їхніми дітьми?





1. У перший день відвідування дитиною закладу дошкільної освіти в умовах адаптивного карантину вихованці приймаються з медичною довідкою про стан здоров'я.





2. Щоденно ранковий прийом дітей відбувається з обов'язковим проходженням температурного скринінгу біля входу на територію закладу (на воротах та хвіртці) з 7.30 до 8.30.





Скринінг проводиться дітям та батькам (або особам, які їх замінюють). Якщо у дитини або батьків (або в осіб, які їх замінюють) температура вище 37,2°С або наявні симптоми респіраторних захворювань, то на територію дошкільного закладу вхід забороняється.





У такому випадку дитину залишають вдома, про що повідомляють вихователя дитсадку та звертаються до педіатра або сімейного лікаря для отримання консультації або подальшого обстеження.





3. Приводячи дитину до закладу дошкільної освіти, уникайте скупчення людей, особливо під час ранкового прийому дітей.





4. Заходити на територію закладу дошкільної освіти (це дозволяється під час забирання дитини додому) треба у засобах індивідуального захисту, зокрема, у респіраторі або захисній масці, у тому числі виготовленій самостійно.





5. Не забудьте поставити підпис у журналі ранкового прийому вихованців.





6. У разі отримання інформації із садочка про погіршення стану здоров'я дитини батьки негайно забирають її із закладу і звертаються до лікаря. До приходу батьків дитина перебуватиме в ізоляторі, а завідувачка садочку має повідомити у Центр ПМСД.





7. Після відсутності дитини з будь-якої причини батьки надають довідку від лікувального закладу.





8. Повернення дитини батькам (або особам, які їх замінюють) здійснюється за попереднім зв'язком в телефонному режимі з вихователем з підписом у відповідному журналі.





9. Батькам дітей або будь-яким стороннім особам заборонений доступ до приміщень закладу дошкільної освіти в період адаптивного карантину.