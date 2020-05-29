Больше миллиона: Ferrexpo в апреле произвела рекордное количество окатышей

Сьогодні, 13:20 Переглядів: 632

Ferrexpo в апреле 2020 года нарастила производство железорудных окатышей на 12% по сравнению с апрелем прошлого года – до 1,06 млн т. Это рекордный показатель за всю историю существования компании, сообщает её пресс-служба.





«Несмотря на пандемию COVID-19, Ferrexpo смогла не только сохранить запланированные производственные показатели, но и нарастить производство окатышей в апреле до рекордного показателя», – отметили представители компании.



В январе-апреле текущего года компания нарастила выпуск товарных окатышей на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до 3,8 млн т. Объём продаж вырос на 28% – до 4,1 млн т.





Ferrexpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежат 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.