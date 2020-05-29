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Надзвичайні новини

Кременчужанин напідпитку розсікав містом та намагався відкупитися від поліцейських за $200

Сьогодні, 12:45 Переглядів: 903

 

Патрульні склали на водія ВАЗу 217030 два адмінматеріали, крім того, йому загрожує ще й кримінальна відповідальність

У ніч з 30 на 31 травня п'яний кременчужанин розсікав містом та хотів відкупитися від поліцейських за $200.


Як повідомила патрульна поліція Кременчука, близько опівночі на вулиці Василя Стуса за порушення ПДР патрульні зупинили ВАЗ 217030 під керуванням 41-річного місцевого мешканця.


Під час спілкування інспектори помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти медичний огляд у лікаря-нарколога чоловік відповів відмовою. Та з метою уникнення відповідальності громадянин запропонував поліцейським хабара в сумі $200. Після попередження про кримінальну відповідальність за таку пропозицію кермувальник не зупинився та наполягав на своєму.


Тож патрульні зафіксували даний факт та викликали на місце слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції. Тепер чоловіку загрожує ще й кримінальна відповідальність.


За порушення ПДР патрульні склали на водія адмінматеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та ст. 126 (Керування без полісу обов’язкового страхування) КУпАП.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель взятка полиция доллары
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