Кременчужанин напідпитку розсікав містом та намагався відкупитися від поліцейських за $200

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Патрульні склали на водія ВАЗу 217030 два адмінматеріали, крім того, йому загрожує ще й кримінальна відповідальність

У ніч з 30 на 31 травня п'яний кременчужанин розсікав містом та хотів відкупитися від поліцейських за $200.





Як повідомила патрульна поліція Кременчука, близько опівночі на вулиці Василя Стуса за порушення ПДР патрульні зупинили ВАЗ 217030 під керуванням 41-річного місцевого мешканця.





Під час спілкування інспектори помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти медичний огляд у лікаря-нарколога чоловік відповів відмовою. Та з метою уникнення відповідальності громадянин запропонував поліцейським хабара в сумі $200. Після попередження про кримінальну відповідальність за таку пропозицію кермувальник не зупинився та наполягав на своєму.





Тож патрульні зафіксували даний факт та викликали на місце слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції. Тепер чоловіку загрожує ще й кримінальна відповідальність.





За порушення ПДР патрульні склали на водія адмінматеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та ст. 126 (Керування без полісу обов’язкового страхування) КУпАП.