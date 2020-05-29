Химерні вбивства, життя родини і ностальгія: що почитати кременчужанам

Джим Шепард «Книга Аарона» Скупий на ласку батько, вічно зайнята роботою мати, хворий брат – восьмирічний Аарон покинутий на самого себе, як і всі його однолітки з бідного району Варшави. Тільки одна людина на цих вулицях піклується про дітей – Януш Корчак, Старий Доктор із сирітського притулку. Коли з приходом нацистів євреї опиняються в смертельній пастці гетто, Аарон буде щосили, до останнього боротися за життя своєї сім’ї і за життя доктора, який віддав своє серце дітям…