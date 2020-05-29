Химерні вбивства, життя родини і ностальгія: що почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Джим Шепард «Книга Аарона»
Скупий на ласку батько, вічно зайнята роботою мати, хворий брат – восьмирічний Аарон покинутий на самого себе, як і всі його однолітки з бідного району Варшави. Тільки одна людина на цих вулицях піклується про дітей – Януш Корчак, Старий Доктор із сирітського притулку. Коли з приходом нацистів євреї опиняються в смертельній пастці гетто, Аарон буде щосили, до останнього боротися за життя своєї сім’ї і за життя доктора, який віддав своє серце дітям…
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Стивен Ван Дайн «Злой гений Нью-Йорка»
Нью-Йорк охоплений панікою, адже на вулицях міста орудує безжальний убивця. Про нього майже нічого не відомо. Лише те, що він носить прізвисько «Єпископ», яке вигадав сам, а на місці злочину залишає послання з дитячими віршами. Ці ж віршики він розсилає по газетах, аби надати розголосу своїм кривавим злочинам. Поліція розгублена, а химерні вбивства не припиняються. «Єпископ» неймовірно розумний і спритний. Він практично невловимий. І тільки холоднокровний детектив Філо Венс, схоже, знає, як зупинити злого генія…
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Василь Шкляр «Ностальгія»
Коли життя дає тріщину і хитається світ – це привід зупинитися й відшукати точку опори в годину зневіри. Він залишає дружину, роботу, місто, змінює середовище, втікаючи від себе навколишнього. Та чи можна звільнитися від свого минулого? І яка ціна цього звільнення? Він зустрічає жінку, яка здатна загоїти рану й зцілити серце. Але чи зможуть вони бути разом?