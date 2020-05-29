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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині рятувальники більше години боролися з вогнем у палаючій будівлі

Сьогодні, 14:42 Переглядів: 559

 

Пожежа сталася у господарчій будівлі у селі Жабки Лохвицького району

30 травня о 03.58 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у господарчій будівлі на вулиці Центральній у селі Жабки Лохвицького району.


За інформацією ГУ ДСНС України у Полтавській області, рятувальники локалізували пожежу о 04.15, а повністю ліквідували о 05.26, врятовано дану господарчу будівлю та ангар. Вогонь знищив покрівлю на площі 110 кв. м, пошкодив стіни на площі 38 кв. м.


На місце виклику виїжджали відділення 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини та підрозділ Яхниківської місцевої пожежної охорони. Пізніше участь у ліквідації наслідків пожежі брали 6 чоловік та дві одиниці техніки.


Причина займання встановлюється. Травмовних та загиблих внаслідок події немає.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: пожар спасатели
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