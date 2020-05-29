Двоє АТОвців навчатимуться за рахунок бюджету Кременчука

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Здобуватимуть освіту учасники російсько-української війни у двох вузах нашого міста

Двом учасникам АТО з Кременчука оплатять освіту у ВУЗах за рахунок коштів міського бюджету. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради. Здобуватимуть вищу освіту кременчужани в філії «Кременчуцький інститут вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля» та Кременчуцькому національному університет імені Михайла Остроградського.

Нагадаємо, що у Кременчуці діє Положення про порядок відшкодування вартості навчання учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, операції об’єднаних сил, учасників-добровольців антитерористичної операції, постраждалих учасників Революції Гідності у вищих навчальних закладах Кременчука за рахунок коштів міського бюджету.