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Кременчук, Информцентр для участников АТО

Двоє АТОвців навчатимуться за рахунок бюджету Кременчука

Сьогодні, 15:26 Переглядів: 420

 

Здобуватимуть освіту учасники російсько-української війни у двох вузах нашого міста 

Двом учасникам АТО з Кременчука оплатять освіту у ВУЗах за рахунок коштів міського бюджету. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради. Здобуватимуть вищу освіту кременчужани в філії «Кременчуцький інститут вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля» та Кременчуцькому національному університет імені Михайла Остроградського.

 

Нагадаємо, що у Кременчуці діє Положення про порядок відшкодування вартості навчання учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, операції об’єднаних сил, учасників-добровольців антитерористичної операції, постраждалих учасників Революції Гідності у вищих навчальних закладах Кременчука за рахунок коштів міського бюджету.

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Автор: Альона Душенко
Теги: навчання АТОвці війна
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