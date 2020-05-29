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Кременчук, Споживач

Де 1 червня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 1 070

 

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00 до 18.00

1 червня з 6.00 до 18.00 у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за наступними адресами:

  • вул. Троїцька, 63/62, 65, 67, 69/15;
  • вул. Шевченка, 64, 66/2;
  • вул. Горького, 17;
  • вул. Ірінєєва, 4, 6, 8/19;
  • вул. Суворова, 41-92;
  • вул. Героїв України, 1, 3, 11-А;
  • вул. Володимира Великого, 38, 40, 42, 44, 48;
  • пров. Господарський, 3-10.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение света Полтаваоблэнерго график
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