Де 1 червня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання
Сьогодні, 16:10
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Перебої з електрикою триватимуть з 6.00 до 18.00
1 червня з 6.00 до 18.00 у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за наступними адресами:
- вул. Троїцька, 63/62, 65, 67, 69/15;
- вул. Шевченка, 64, 66/2;
- вул. Горького, 17;
- вул. Ірінєєва, 4, 6, 8/19;
- вул. Суворова, 41-92;
- вул. Героїв України, 1, 3, 11-А;
- вул. Володимира Великого, 38, 40, 42, 44, 48;
- пров. Господарський, 3-10.