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Поблизу Малої Кохнівки зіткнулися Daewoo Lanos та автобус: загинув водій автівки (уточнено)

Сьогодні, 16:47 Переглядів: 2 564

 

Пасажира Daewoo Lanos в тяжкому стані повезли в реанімацію лікарні «Кременчуцької»

31 травня близько 16.00 біля села Мала Кохнівка (на 5 км дороги Кременчук – Горішні Плавні) зіткнулися автомобіль Daewoo Lanos та мікроавтобус «Богдан», який віз людей за маршрутом Горішні Плавні – Кременчук.


За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, загинув водій автівки Daewoo Lanos, а пасажира в тяжкому стані доставили в реанімацію лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» з діагнозом «політравма».


В мікроавтобусі знаходилось близько 10 пасажирів, суттєвих травм ніхто з них не отримав, від ушпиталення люди відмовилися.


На місце виїхав слідчий по розслідуванню ДТП СУ ГУНП в Полтавській області. Рятувальники деблокували загиблого водія з салону легкового авто за допомогою гідравлічного акумуляторного ростискача.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: ДТП ДТП с маршруткой Пострадавшие погиб водитель Малая Кохновка
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