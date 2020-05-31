«Такий важкий, що його не взяли центральні телеканали»: кременчужанам покажуть фільм про сиріт

Сьогодні, 07:22 Переглядів: 1 118

1 червня, у День захисту дітей, Альянс «Україна без сиріт» презентує фільм про важку долю дітей «А що таке любов?». Українці зможуть на власні очі побачити та переконатися, що інтернати, які здавна вважалися єдиним місцем для порятунку і захисту вразливих дітей, насправді калічать дитячу психіку та руйнують їхні долі, часто навіть забираючи життя своїх вихованців.





Фільм «А що таке любов?» важкий, тому його відмовилися показати усі центральні телеканали. У ньому немає жодної вигадки чи постановки. Все це реальні життєві історії, які спонукають глядача зупинитись і спробувати пошукати відповідь на питання – а що таке любов?





- Українська інтернатна система роками консервує дітей в закладах, відбираючи в них право на сім’ю, – зазначає Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба. – Хтось каже, що інтернат – це порятунок для тих, хто залишився без батьків. Нагадаю, що 95% дітей в інтернатах мають батьків. Але системі простіше замість підтримки сімей, яка опинилися в складних життєвих обставинах, фінансувати стіни і персонал закладів. Ми всі розуміємо, що така любов – «колективна», обмежена в часі і завершується виконанням своїх професійних обов’язків. І працівники повертаються до своїх сімей, а діти залишаються сам на сам. Не може колективна опіка замінити дитині сім’ю.





Прем’єру фільму «А що таке любов?» 1 червня о 17.00 ви зможете побачити на Ютуб-каналі KANFER за посиланням.





Фільм був відзнятий зусиллями Центру документального кіно Леоніда Канфера за сприяння Альянсу «Україна без сиріт» та БФ «Мій Дім».