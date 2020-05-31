«Такий важкий, що його не взяли центральні телеканали»: кременчужанам покажуть фільм про сиріт

1 червня, у День захисту дітей, Альянс «Україна без сиріт» презентує фільм про важку долю дітей «А що таке любов?». Українці зможуть на власні очі побачити та переконатися, що інтернати, які здавна вважалися єдиним місцем для порятунку і захисту вразливих дітей, насправді калічать дитячу психіку та руйнують їхні долі, часто навіть забираючи життя своїх вихованців.
Фільм «А що таке любов?» важкий, тому його відмовилися показати усі центральні телеканали. У ньому немає жодної вигадки чи постановки. Все це реальні життєві історії, які спонукають глядача зупинитись і спробувати пошукати відповідь на питання – а що таке любов?
Прем’єру фільму «А що таке любов?» 1 червня о 17.00 ви зможете побачити на Ютуб-каналі KANFER за посиланням.
Фільм був відзнятий зусиллями Центру документального кіно Леоніда Канфера за сприяння Альянсу «Україна без сиріт» та БФ «Мій Дім».