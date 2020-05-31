КВСЗ в 2020 году сократил консолидированную чистую прибыль в 4,2 раза

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 1 015

Чистый доход от реализации продукции за 4 месяца сократился на 43%

Крюковский вагонзавод в январе-марте 2020 года получил 74,5 млн грн консолидированной чистой прибыли, что в 4,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (310,75 млн грн). Об этом сообщает Интерфакс-Украина .





Согласно обнародованной промежуточной отчетности предприятия, чистый доход от реализации продукции за этот период сократился на 43% – до 1 млрд 113,5 млн грн.





Консолидированная валовая прибыль сократилась почти в 4,5 раза – до 101,06 млн грн, а прибыль от операционной деятельности снизилась почти впятеро – до 78,02 млн грн.