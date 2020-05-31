Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 31.05.2020 20:00
Підтверджені:
Україна23672
Кременчук108
Хворі:
Україна13426
Кременчук4
Одужало:
Україна9538
Кременчук100
Померло:
Україна708
Кременчук4
Надзвичайні новини

У Кременчуці копи зупинили водія, алкоголь в організмі якого у 14 разів перевищував норму

Сьогодні, 08:38 Переглядів: 1 433 Коментарів: 2

 

На нетверезого кермувальника правоохоронці склали протокол за керування у стані сп'яніння, рішення по справі та міру покарання визначить суд

31 травня на вулиці Європейській копи зупинили п'янючого водія за кермом ВАЗ 2121, алкоголь в організмі якого у 14 разів перевищував норму. Про інцидент повідомила патрульна поліція Кременчука.


Під час спілкування з патрульними млява мова, запах алкоголю та зміна кольору обличчя видали нетверезий стан водія. У наркологічному диспансері підозри поліцейських підтвердив лікар — результат позитивний, перевищення допустимої норми у 14 разів.


На п'яного кермувальника правоохоронці склали протокол за ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння). Рішення по справі та міру покарання визначить суд.

4
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель полиция ВАЗ

Коментарі: 2

3 781
zzzzzz:
Сьогодні, 11:37

вчера видел 4-х синих, слетели с трассы в кювет по дороге на омельник- синие в хлам, они даже не поняли чего произошло...


2 0
1 276
inattentive:
Сьогодні, 16:01

Цитата: zzzzzz

вчера видел 4-х синих, слетели с трассы в кювет по дороге на омельник- синие в хлам, они даже не поняли чего произошло...

Вы и водителя занюхали ? Видел тоже, как по мне так водитель в норме. Хотя, не спорю. то мог быть уже другой водила.


0 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх