У Кременчуці копи зупинили водія, алкоголь в організмі якого у 14 разів перевищував норму

Сьогодні, 08:38 Переглядів: 1 433 Коментарів: 2

На нетверезого кермувальника правоохоронці склали протокол за керування у стані сп'яніння, рішення по справі та міру покарання визначить суд

31 травня на вулиці Європейській копи зупинили п'янючого водія за кермом ВАЗ 2121, алкоголь в організмі якого у 14 разів перевищував норму. Про інцидент повідомила патрульна поліція Кременчука.





Під час спілкування з патрульними млява мова, запах алкоголю та зміна кольору обличчя видали нетверезий стан водія. У наркологічному диспансері підозри поліцейських підтвердив лікар — результат позитивний, перевищення допустимої норми у 14 разів.





На п'яного кермувальника правоохоронці склали протокол за ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння). Рішення по справі та міру покарання визначить суд.