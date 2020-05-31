Кременчуцькі тигри займаються ХМА, яка розроблена для зйомок у кіно

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 585

У світі є багато видів бойових мистецтв: карате, тхеквондо, бокс, айкідо, тайський бокс, капоейра, кендо, ушу. Але нещодавно з'явився вид, який поєднує в собі багато різних єдиноборств. Його назва - extreme martial arts, який популярний в США, Канаді, та Австралії.

ХМА поєднує в собі карате, тхеквондо, ушу, капоейра. З додаванням акробатики та гімнастики. Одним з найвідоміших учнів Майка Чата є Тейлор Лаутнер - голлівудський актор, який також є майстром бойових мистецтв XMA.









Наприкінці ХХ століття у північній Америці майстри бойових мистецтв на виступах почали додавати трюки, які були важкі в виконанні.

Так з'явився ще один вид - Martial Arts Tricking (Маршал Артс Трикінг).





Martial arts tricking не має формальних комплексів (поєдинків з уявним супротивником) та зброї (бо стафф, нунчаки, кама). ХМА ж має комплекси та вчить володінню вище вказаною зброєю. Змагання з Трикінгу проводяться у вигляді батлів між людьми, як в брейкдансі, 1 на 1, 2 на 2, 3 на 3, команда на команду.





ХМА розроблена для зйомок у кіно. Якщо людина хоче побачити сучасного ніндзя, то це Extreme martial arts.





У Кременчуці також є організація extreme martial arts - TORA (Team Tora), з японської перекладається як тигр. Засновник та програмний директор організації - Олександр Хіневич.





Як розповів «Телеграфу» Олександр Хіневич, він з дитинства займався різними бойовими мистецтвами: тхеквондо ітф, кендо, муай тай, тхеквондо вт. Організація TORA брала участь у телевізійному шоу «Україна має Талант» у 2012 році.













Для зацікавлених, організація TORA проводить навчальні семінари для шкіл та організацій.